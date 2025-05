Partneři, kteří se nedožili svatby. Zastřelení diplomaté se měli příští týden zasnoubit

„Jsme zděšeni a zhrozeni zprávou o tomto odporném činu, který ukončil životy dvou našich mladých kolegů. Objímáme rodiny zesnulých v této bolestné chvíli a budeme jim nadále poskytovat veškerou podporu,“ uvedlo izraelské ministerstvo zahraničí na síti X. Velvyslanectví v USA ve svém vyjádření napsalo: „Yaron a Sarah byli naši přátelé. Celý personál ambasády je zdrcen touto nepochopitelnou ztrátou.“

Izraelský velvyslanec v USA Yechiel Leiter dodal, že dvojice byla pár a plánovala zasnoubení. „Mladý muž koupil prsten a chtěl příští týden požádat svou přítelkyni o ruku v Jeruzalémě. Byli krásný pár,“ řekl ve svém emotivním vyjádření.

V reakci na útok nařídil premiér Benjamin Netanjahu okamžité posílení bezpečnostních opatření na všech izraelských diplomatických misích po světě. Ve svém prohlášení označil útok za důsledek „antisemitismu a nenávistné štvanice proti státu Izrael“ a připojil osobní soustrast rodinám obětí.

Americká generální prokurátorka Pam Bondi ujistila premiéra Netanjahua, že prezident Donald Trump je osobně zapojen do reakce USA na tento incident a slíbil, že pachatel bude přiveden před spravedlnost.

Podle svědka střelby Yoniho Kalina se útok odehrál krátce po skončení akce, kterou pořádal American Jewish Committee v Capital Jewish Museum. Tématem setkání byla spolupráce vícero náboženských organizací při poskytování humanitární pomoci v oblastech jako Gáza. Kalin uvedl, že na akci dorazilo přibližně padesát lidí včetně více než třiceti zástupců různých ambasád.

Pachatel údajně po činu vstoupil do budovy, posadil se a neprojevoval emoce. Podle Kalina následně, když dorazila policie, přiznal: „Uděl jsem to. Udělal jsem to pro Palestinu.“ Tato slova potvrdil i během svého zadržení. Kalin poznamenal, že přítomní si nejprve neuvědomili, že muž je pachatelem, a někteří mu dokonce nabídli vodu.

Izraelský ministr zahraničí Gideon Sa’ar vyjádřil hluboké obavy z dalších podobných útoků proti izraelským diplomatickým misím. „Už několik měsíců jsem se obával, že se něco takového stane – a teď se to stalo. Seznam našich padlých diplomatických pracovníků se opět rozšířil,“ uvedl ve čtvrtek na tiskové konferenci v Jeruzalémě.

Dodal také, že v poslední době došlo k řadě útoků a pokusů o útoky na izraelské mise po celém světě, o nichž se však veřejnost často nedozví. „Téměř každý týden čelíme teroristickým útokům či jejich pokusům a obvykle nejde jen o jeden incident,“ varoval Sa’ar.

Ministr rovněž sdělil, že mluvil s otcem Yarona Lischinského a ujistil jej, že jeho syn byl „bojovníkem na diplomatické frontě, který padl stejně, jako by padl voják v boji“.

Izraelské úřady i americká administrativa nyní pečlivě vyhodnocují bezpečnostní situaci. Útok, který se stal v srdci americké metropole, vzbuzuje znepokojení ohledně narůstajících hrozeb vůči izraelským občanům a diplomatům v zahraničí v souvislosti s rostoucím napětím na Blízkém východě.

Zatímco pátrání po motivu střelce pokračuje, tragédie silně zasáhla nejen izraelskou komunitu, ale i americké partnery. Spojené státy přislíbily úzkou spolupráci s Izraelem a důsledné vyšetření tohoto činu, který je mnohými vnímán jako jasný akt teroru.