Novým kanadským premiérem bude Mark Carney

Devětapadesátiletý Carney bude teprve druhým premiérem v kanadské historii, který nemá poslanecký mandát v Dolní sněmovně. Přestože mu to pravidla nezakazují, očekává se, že co nejrychleji oznámí svůj záměr kandidovat do parlamentu.

Carney přebírá vedení země v mimořádně složité době. Spojené státy pod vedením Donalda Trumpa minulý týden oznámily zavedení 25% cel na veškeré kanadské zboží, s výjimkou automobilového a energetického sektoru. Tyto tarify mohou podle ekonomů uvrhnout kanadskou ekonomiku do recese.

„Amerika není Kanada. A Kanada nikdy, nikdy nebude součástí Ameriky – v žádném směru a v žádné podobě,“ prohlásil Carney před svými příznivci. Jeho ostrá slova odrážejí hlubokou krizi ve vztazích mezi oběma zeměmi a naznačují, že právě obchodní konflikt bude klíčovým tématem jeho mandátu.

Odcházející premiér Justin Trudeau před oznámením vítěze stranu vyburcoval emotivním projevem. „Jsem zatraceně hrdý na odkaz naší vlády,“ prohlásil. Zároveň ale varoval před těžkými časy: „Tohle je moment, který definuje náš národ. Demokracie není samozřejmost. Svoboda není samozřejmost. A ani samotná Kanada není samozřejmost.“

Trudeau rovněž použil slogan „elbows up“ (lokty nahoru), populární v posledních týdnech poté, co Trump pohrozil anexí Kanady. Výrok pochází z hokejové legendy Gordieho Howea a symbolizuje tvrdý boj bez kompromisů.

Carney získal 85,9 % hlasů a porazil bývalou ministryni financí Chrystiu Freelandovou, bývalou předsedkyni Dolní sněmovny Karinu Gouldovou a exposlance Franka Baylise.

Přestože Carney strávil většinu své kariéry mimo politiku, jeho úzké vazby na Liberální stranu nejsou tajemstvím. Dlouhá léta působil jako ekonomický poradce Trudeauovy vlády. Bude také prvním liberálním premiérem ze západní Kanady, což je důležité v kontextu hlubokého geografického rozdělení kanadské politiky.

Carneyho vítězství přichází v době, kdy Liberální strana zvrátila svůj politický pád. Ještě před několika měsíci se očekávalo, že konzervativci získají v příštích volbách většinu, avšak dramatický obrat v průzkumech ukazuje, že vítězství liberálů je nyní reálné.

Podle uniklého memoranda levicové Nové demokratické strany (NDP) se očekává, že Carney vyhlásí předčasné volby už během několika dní, aby využil svého rostoucího náskoku.

Carney se ve svém projevu ostře vymezil vůči americkým clům a naznačil tvrdý přístup k Washingtonu. „Moje vláda ponechá tarify v platnosti, dokud nám Američané nezačnou projevovat respekt,“ uvedl.

Zároveň ostře kritizoval vůdce konzervativců Pierra Poilievra, kterého označil za „kariérního politika“ vedoucího „rozdělující kampaň“.

Přestože má Carney silné ekonomické zázemí, jeho vstup do politiky nebyl bez zaváhání. Nedávno byl terčem kritiky za nejasnosti ohledně své role v investiční firmě Brookfield Asset Management, která přesunula své sídlo z Toronta do New Yorku – téma, které je v kontextu současného tlaku USA na odliv firem mimořádně citlivé.

Deník Globe and Mail k tomu poznamenal, že Carney „rychle pochopil umění mlžení a slovíčkaření“.

Na kritiku reagoval oznámením, že svůj majetek, odhadovaný na více než 30 milionů kanadských dolarů (přes 16 milionů liber), okamžitě převede do svěřeneckého fondu.

Bývalý premiér Jean Chrétien si neodpustil ironickou poznámku na adresu Trumpa, který podle něj neúmyslně sjednotil Kanaďany „jako nikdy předtím“. S humorem dodal, že by si Trump zasloužil nejvyšší kanadské vyznamenání za to, jak přispěl k národní jednotě.

„Od jednoho starého muže k druhému: Přestaň s tím nesmyslem. Kanada se nikdy nestane součástí Spojených států,“ pronesl Chrétien za bouřlivého potlesku.

„Nikdo nás nevyhladoví k poslušnosti, protože Kanada je a vždy bude tím nejlepším místem na světě. Vive le Canada!“ uzavřel.