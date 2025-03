Polsko hledá Ukrajině náhradu za Starlink. Buď zticha, náhrada neexistuje, vzkázal Sikorskemu Musk

Varšava je klíčovým partnerem při financování terminálů Starlink, které jsou pro ukrajinskou armádu zásadním komunikačním nástrojem v boji proti ruské invazi. Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski v neděli zdůraznil, že Polsko financuje polovinu z 42 000 terminálů Starlink v Ukrajině, což představuje roční náklady kolem 50 milionů dolarů.

Musk v reakci na zprávy zopakoval, že Ukrajina by bez Starlinku ztratila celou frontovou linii. „Pokud SpaceX přestane být spolehlivým poskytovatelem, budeme nuceni hledat jiné dodavatele,“ napsal Sikorski na síti X a zároveň obvinil Muska z neetického jednání vůči oběti agrese.

Na Sikorského příspěvek Musk reagoval ostrými slovy: „Buď zticha, malý muži. Platíte jen zlomek nákladů. A neexistuje žádná náhrada za Starlink.“

Do debaty se zapojil i americký ministr zahraničí Marco Rubio, který bránil Muskův přístup. „Nikdo nevyhrožoval odpojením Ukrajiny od Starlinku,“ uvedl Rubio na síti X. „A řekněte děkuji, protože bez Starlinku by Ukrajina tuto válku dávno prohrála a Rusové by byli na polských hranicích.“

Podle informací Politico Evropská komise již zkoumá možnosti, jak pomoci Ukrajině získat alternativní satelitní komunikační kapacity.

Musk své nedělní prohlášení prezentoval jako výzvu k ukončení války, nicméně podle médií může být hrozba odpojení Starlinku součástí tlaku Washingtonu na Kyjev ohledně dohody o kritických minerálech.

Možná dohoda o těžbě strategických surovin mezi Ukrajinou a USA by mohla být na stole již v úterý v Saúdské Arábii, kde se mají delegace obou zemí setkat poprvé od napjatého jednání mezi Volodymyrem Zelenským a Donaldem Trumpem ve Washingtonu na konci února.