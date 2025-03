Krizový manažer a bývalý guvernér centrální banky. Kdo je nový kanadský lídr Mark Carney?

V neděli byl Carney zvolen lídrem Liberální strany a povede ji do nadcházejících federálních voleb. Ačkoliv dosud nikdy nekandidoval do volené funkce, o jeho vstupu do politiky se spekulovalo již léta, píše CNN.

Liberálové se jej snažili získat více než deset let, přičemž radil Justinovi Trudeauovi při ekonomickém zotavení Kanady po pandemii covidu-19. Přesto vstoupil do politického života až letos, kdy Trudeau oznámil svou rezignaci. Carney je v neobvyklé situaci – stane se premiérem, aniž by měl poslanecký mandát.

Mark Carney se narodil v Fort Smith v Severozápadních teritoriích a vyrůstal v Edmontonu v provincii Alberta. Jeho rodiče byli učitelé a on sám hrál hokej na pozici brankáře – což později s oblibou zmiňuje jako symbol kanadské houževnatosti.

Vystudoval ekonomii na Harvardově univerzitě a následně získal magisterský a doktorský titul na Oxfordu.

Po studiích nastoupil do investiční banky Goldman Sachs, kde pracoval 13 let v Londýně, Tokiu, New Yorku a Torontu. V roce 2003 přešel do Bank of Canada a v roce 2008 se stal jejím guvernérem – právě v době, kdy svět zasáhla velká hospodářská krize. Carney se zasloužil o stabilizaci kanadské ekonomiky a ochranu pracovních míst.

Jeho úspěchy ho následně vynesly až na post guvernéra Bank of England, kde působil jako první cizinec v historii instituce. Během svého působení v Británii musel čelit dalším ekonomickým otřesům, zejména v souvislosti s brexitem, proti němuž otevřeně varoval.

Po odchodu z Bank of England v roce 2020 se Carney stal zvláštním vyslancem OSN pro klimatické finance a začal prosazovat investice do nízkouhlíkových technologií.

„Jako guvernér centrální banky jsem sledoval, jak se počet extrémních klimatických jevů za čtvrt století ztrojnásobil a jejich náklady vzrostly pětinásobně,“ uvedl v rozhovoru pro OSN.

Téma udržitelné ekonomiky a investic do čisté energie se stalo pilířem jeho politické kampaně. Navrhuje přesunout zátěž uhlíkové daně z občanů na velké korporace a nahradit spotřební daň na paliva systémem pobídek pro snižování emisí.

Carney čelí velké výzvě v podobě napjatých vztahů s USA a obchodní války vyvolané prezidentem Donaldem Trumpem. Od chvíle, kdy Trumpova administrativa minulý měsíc oznámila 25% cla na kanadské zboží, Carney prosazuje politiku „dolar za dolar“, tedy odvetná cla namířená proti USA.

V nedělním vítězném projevu ostře kritizoval Trumpovu obchodní politiku:

„Trump útočí na kanadské rodiny, pracovníky a firmy. Nemůžeme mu to dovolit a nedovolíme,“ prohlásil. „V obchodě stejně jako v hokeji – Kanada zvítězí.“

Ekonomická erudice a zkušenosti s krizovým řízením dělají z Carneyho jednoho z nejlépe připravených lídrů na složitou ekonomickou situaci, v níž se Kanada ocitá. Nyní ho čeká tvrdý politický boj s konzervativci vedenými Pierrem Poilievrem, který se snaží distancovat od Trumpova stylu politiky.

Zda se Carneyho strategie osvědčí, rozhodnou už nadcházející volby.