Česko by mohlo zvýšit výdaje na obranu, řekl Fiala. Kritizoval Fica

Fiala je toho názoru, že Evropa se musí víc starat o vlastní bezpečnost. Zdůraznil, že zatím ani všechny členské státy EU nedávají minimální dvě procenta HDP na obranu. Česko by podle premiéra mohlo v příštím volebním období, které začne letos na podzim, zvýšit výdaje na tři procenta. Zatím je v plánu zvýšení obranného rozpočtu na 2,1 až 2,2 % HDP v příštím roce.

Lídr ODS připomněl, že procento HPD činí asi 85 miliard korun. "To nejde navýšit z roku na rok," konstatoval s tím, že téma navyšování výdajů na obranu chce řešit na pondělní schůzce v Bruselu.

Setká se tam i se slovenským protějškem Robertem Ficem, který na páteční schůzi s velvyslanci obvinil českou politickou i mediální scénu ze zasahování do vnitřních záležitostí Slovenska. "Nerozumím zasahování do vnitropolitických záležitostí Slovenské republiky," vyslal vzkaz směrem k českému velvyslanci Rudolfu Jindrákovi.

Fiala se diplomata ve vysílání ČT zastal. Ficovo prohlášení označil za "naprosto nepřiměřené a špatné". Na adresu Jindráka řekl, že se snaží o co nejlepší česko-slovenské vztahy. Podle premiéra není v plánu obnovení mezivládních konzultací Prahy a Bratislavy.

Premiér v neděli prohlásil, že má právo se vyjadřovat ke slovenské zahraniční politice, pokud se týká českých zájmů. "Pokud slovenský premiér jede do Moskvy za Vladimirem Putinem v situaci, kdy Rusko každý den na Ukrajině zabíjí lidi, tak to určitě není něco, co by odpovídalo zájmům Česka," vysvětlil.

"Jestli někdo kritizuje častěji Brusel než Moskvu, tak mám určitě právo říct, že toto není v našem zájmu, to není správná politika," dodal Fiala.