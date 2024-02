Muž podezřelý ze založení požáru v libereckém baru je ve vazbě. Hrozí mu i výjimečný trest

"V případu požáru v baru Panter jsme zahájili trestní stíhání třiatřicetiletého muže z Liberecka, který se bude zodpovídat ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu a obecného ohrožení. V návaznosti na to státní zástupce podal návrh na jeho vzetí do vazby, který soud akceptoval. V případě odsouzení muži hrozí trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečný trest," uvedla policejní mluvčí Klára Jeníčková.

Podezřelého dopadli strážci zákona během středečního dopoledne, kdy uvedli, že veřejnosti nehrozí další nebezpečí.

Policie v souvislosti s případem pátrala po muži, který se pohyboval v bezprostředním prostoru baru a zřejmě i se světlým plastovým kanystrem v jeho blízkosti. Měřit měl kolem 170 až 175 centimetrů, podle popisu měl na sobě tmavou bundu a tmavé kalhoty a na hlavě čepici s kšiltem.

K závažnému požáru došlo v pondělí pozdě večer v baru v centru Liberce pod vlakovým nádražím. Hasičům se jej podařilo velmi rychle lokalizovat. Krátce před půl dvanáctou večer ohlásil velitel zásahu likvidaci požáru.