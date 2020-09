Policie zabavila obchodníkům statisíce nekolkovaných cigaret

Policisté odvinili tři muže ve věku od 47 do 57 let a jednu šestačtyřicetiletou ženu z Karvinska. Všechny viní ze zkrácení daně a podobné povinné platby a přečinu porušování práv k ochranné známce a jiným označením. Ve vězení by mohli strávit až osm let.

"Nejstarší muž přibližně rok neplatil spotřební daň. Bez účetních dokladů si od dalšího spolupachatele pořizoval cigarety balené v malospotřebitelském balení, které neměly tabákovou nálepku České republiky," uvedla.

Dodala, že další muž a žena cigarety od něj odebírali. "Celním úřadem byla vyčíslena škoda na více než 600.000 korun," řekla mluvčí.