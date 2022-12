Požár u Vimperku. Škoda je za 25 milionů

Adaptační skupiny pro dětské uprchlíky z Ukrajiny budou pokračovat do června 2023. Ministerstvo školství (MŠMT) vyhlásilo na jejich podporu novou dotační výzvu. Skupiny, které děti navštěvují bezplatně, si rozdělí 100 milionů korun. O příspěvky lze žádat do 30. dubna 2023. Vyplývá to z informací na webovém metodickém portálu úřadu edu.cz.