Případ muže, který ve vězeňské nemocnici útočil na Ratha, skončí u odvolacího soudu

Krajský soud v Praze v nejbližších dnech stanoví termín návratu Davida Ratha do vězení. Mluvčí soudu Jiří Wažik to dnes řekl České televizi (ČT). Z věznice, kde si odpykával sedmiletý trest za korupci, byl bývalý středočeský hejtman podmíněně propuštěn letos v lednu. V červnu byl ale uznán vinným ve druhé větvi korupční kauzy a soud mu dříve uložený trest o rok prodloužil. Do vězení se tak Rath vrátí na několik měsíců.