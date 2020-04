Recidivista z Ostravy byl na svobodě jen dva týdny, spáchal sedm krádeží

Z vězení, kde si odpykal trest za krádeže, byl muž propuštěn na konci března. Dalšího majetkového deliktu se podle mluvčí dopustil ještě v den propuštění na svobodu. Dva týdny lezl přes ploty do zahrad a kradl, než jej policisté znovu dopadli. Recidivista podle policie způsobil škodu předběžně za 20.000 korun. Při výslechu uvedl, že za prodaný lup si kupoval jídlo a pití.

Policejní hlídka recidivistu chytila přímo při činu. Vlezl na pozemek domku, kde si do tašky nachystal plechy a pak zkusil ukrást ještě měděný okapový svod. "Při tom už byl vyrušen majitelkou domu. Ta na něj zakřičela, proto pachatel utekl z místa bez svého částečného lupu a také batohu, který na zahradě zapomněl. Muži to však nedalo a chtěl se vrátit na místo činu pro "své" věci. To se mu však stalo osudným, na místě již byli policisté," popsala zadržení recidivisty Michalíková.

Recidivista skončil ve vazbě. Protože se krádeží dopustil v době nouzového stavu, hrozí mu až osm let vězení, za normálních okolností by byla trestní sazba maximálně tři roky.