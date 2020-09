Co se vařilo a jedlo na středověkých hradech? Tehdejší menu vás zřejmě překvapí

Aktualizováno 17:29 — Autor: Lukáš Slabý / EuroZprávy.cz

Divoké hony za zvuků lesních rohů a bohaté hostiny plné masa ve velkých síních. To je jistě to, co se jako první vybaví dnešním návštěvníkům středověkých hradů. Skutečné menu 13. až 15. století však může nejednoho překvapit.