Jan Kubiš se narodil před 110 lety. Kdo byl muž, který spáchal atentát na Heydricha?

Původ a dětství

Před 110 lety, dne 24. června 1913, se v malé vesničce Dolní Vilémovice na Vysočině narodil Jan Kubiš. Jeho otec František byl chudým obuvníkem, který pracoval pro obuvní továrnu v Třebíči. Malý Jan měl další tři sourozence, a když mu bylo šest let, zemřela mu maminka. Nedlouho po smrti Kristiny Kubišové si František Kubiš vzal za ženu vdovu Marii Dusíkovou. Ta si z předchozího manželství přivedla do nové rodiny čtyři děti, spolu s Františkem si pak pořídili další čtyři potomky. Početná rodina se brzy nevešla do malého domku, a tak chlapec Jan začal bydlet se svými strýci, bratry matky, Josefem a Bernardem Mityskovými v obci Ptáčov, která je dnes součástí města Třebíče.

Když bylo Janovi 14 let, dokončil povinnou školní docházku, a živil se jako čeledín u několika sedláků nebo jako topič v cihelně. V říjně roku 1935 nastoupil povinnou vojenskou službu. Začínal v Jihlavě, následně byl povolán do Znojma a do Bruntálu. Na Opavsku získal hodnost četaře. Po okupaci pohraničí v říjnu 1938 se po propuštění z armády vrátil do rodné obce a znovu zde vykonával práci topiče v cihelně.

Vojenská kariéra

V červnu roku 1939 utekl Kubiš z Československa do Polska, kde vstoupil do řad formujícího se československého vojska v Krakově. Po měsíci stráveném v táboře v Malých Bronovicích se s jednotkou přesunul do Alžíru, tehdy náležejícímu Francii, kde se stal členem Francouzské cizinecké legie. Když došlo roku 1940 k porážce Francie, musel být Kubiš spolu s dalšími vojáky evakuován. Tak se dostal na území Anglie.

V Anglii dosáhl hodnosti rotmistra a absolvoval několik specializovaných výcviků. Naučil se pracovat s výbušninami, osvojil si řízení různých druhů vojenských vozidel, docházel na kurzy sebeobrany a úspěšně zakončil parašutistický kurz. V roce 1941 požádal vojenský kolega, rotmistr Jozef Gabčík, o jeho zařazení do parašutistického výsadku s názvem Anthropoid, a tedy o začlenění do zvláštní operace, jejímž cílem bylo spáchání atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Jan Kubiš ve výsadku zastoupil vojáka Karla Svobodu, který byl z akce kvůli zranění odvolán.

Atentát na Heydricha

K samotnému útoku na Reinharda Heydricha došlo dne 27. května 1942 v pražské Libni. Tehdy Jozef Gabčík vystřelil na Heydricha na ulici v projíždějícím autě, jeho samopal se však zasekl. Proto Jan Kubiš na vůz hodil granát. Jeho výbuch způsobil Heydrichovi smrtelná zranění, kterým o několik dní později v nemocnici podlehl. Kubiše střepiny po explozi granátu zranily v obličeji.

Nacistická odplata

Skupina parašutistů se po útoku schovávala v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje. Nacisté je zde dne 18. června 1942 našli, obklíčili a zabili. Jan Kubiš zemřel stejně jako Heydrich, tedy na následky zranění po výbuchu granátem. Vojákovi bylo pouhých 28 let.

Nacisté se nespokojili pouze se smrtí Jana Kubiše, ale rozhodli se vyvraždit prakticky celou jeho rodinu. Jednotlivé členy rodiny pozatýkali a transportovali do koncentračního tábora Mauthausen. Dne 24. října 1942 zde byli popraveni Kubišův otec František, jeho bratr Rudolf s manželkou, jeho sestry s manžely, strýc s tetou, bratranci i sestřenice. Stejný osud potkal i rodiny dalších parašutistů zapojených do operace Anthropoid.