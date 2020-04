Kolem Země dnes proletí masivní asteroid. Co nám hrozí?

Dnes kolem poledne proletí kolem země asteroid, který má ve svém hledáčku centrum Near-Earth Objects již dvacet let. Jeho členové sledují asteroidy, které se potenciálně mohou srazit se zemí, ale podle odborníků bude vzdálenost tohoto asteroidu až 16krát větší než vzdálenost Země od Měsíce, a tak a nepředstavuje pro Zemi žádnou hrozbu. NASA uvádí, že pokud by ale asteroid změnil trajektorii letu je „dostatečně velký na to, aby způsobil globální katastrofu“.

Flaviane Vendittiová, vědkyně z observatoře Arecibo, uvedla ve svém prohlášení, že moderní technologie umožňují přesné měření a předpoklad dráhy asteroidu, včetně potenciálních hrozeb pro zemi. „V roce 2079 projde asteroid 1998 OR2 kolem země asi 3,5krát blíž než letos,“ prohlásila Vendittiová a dodala, že je to vůbec ten největší asteroid, který během dvou měsíců proletí kolem Země.

Největší asteroid, který kdy proletěl kolem Země, byl asteroid 3122 Florencie (1981 ET3) s odhadovanou šířkou 2,5 km až 5,5 km v září 2017. Znovu proletí kolem země 2. září 2057.

Observatoř Arecibo především zaujal tvar asteroidu 1998 OR2, který vypadá, jako by tušil o zuřící pandemii po celém světě. Asteroid má tvar, který připomíná roušku. „Topografické rysy předmětu na jednom konci asteroidu 1998 OR2 jsou vědecky fascinující,“ uvedla Anne Virkkiová z observatoře Arecibo. „S tím, jak všichni řešíme covid-19, nám asteroid připadá, jako kdyby si i on nasadil roušku,“ dodala. Hvězdárna analyzuje asteroidy od poloviny 90. let a je podporována programem NASA.