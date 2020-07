Lze spolehlivě věštit z křišťálové koule? Návod, jak se stát vědmou

Podle informací serveru glass-sphere.com je ale zapotřebí projevit smysl pro klid, trpělivost a vytrvalost, díky čemuž se několika vyvoleným otevřou pomyslné dveře ke čtení z křišťálových koulí. Nezbytná je ale i příprava a hlavně koncentrace dané osoby, jakož i atmosféra umožňující přeměnu viditelných obrazů na plnovýznamové věštby.

Jak se připravit a následně číst?

Je důležité usednout s křišťálovou koulí v tiché místnosti, kde dotyčného nic neruší. Nejlepší je, když je venku zataženo či prší. Křišťál se pak položí na stůl na podstavec či polštářek z černého sametu, který se pak následně obklopí toutéž látkou stejné barvy.

Další přítomné osoby mohou být rušivým faktorem, který může být překážkou v soustředění daného věštce či vědmy. V okamžiku dostavení jasnovideckých schopností se mohou na dotyčného člověka začít obracet i jiní lidé, ale pouze polohlasem. Celý proces spočívá v pohodlném usazení a sledování křišťálu klidným a soustředěným pohledem.

Napoprvé to dělejte pouze deset minut (položte hodinky tak, abyste na ně viděli, ale neslyšeli jejich tikot). Následujících sedm sezení může trvat maximálně 15 minut. I když můžete později postupně prodlužovat délku sezení, nemělo by nikdy trvat déle než hodinu.

Co lze vidět v křišťálové kouli?

Máte-li pocit, že je křišťál kalný či zamračený nebo s malými mihotajícími se světelnými body, značí to dostavení schopností křišťálových vizí. Z těch se pak náhle stane modrý oceán, tedy prostor, na jehož pozadí už jsou vize jasně viditelné. Ty mohou být dvojího charakteru. Buď se může jednat o symbolické vize, ať už stromu, člunu, ptáka či čehokoliv jiného, anebo o přímé scény a lidi. U symbolických vizí je nezbytná schopnost věštce či vědmy umět vyložit dané předměty, které jsou téhož významu jako obrazy z čajových lístků. Je důležité je vnímat jako sny.

Načasování

Co se týče načasování jakékoliv viděné události, je třeba se řídit základním pravidlem. Je-li vize na vzdáleném pozadí, znamená to větší časový horizont, a to jak v minulosti, tak i budoucnosti. To, co spatříme blíže na ruce, prozrazuje přítomnost nebo velmi blízké budoucno.

Obrazy

Vize je třeba nechávat přicházet, a pak následně zase odcházet. Rozhodně není dobré je nechat se volně uložit do našeho podvědomí. Křišťálové koule je třeba vnímat jako živý organismus, nikoliv se pokoušet s nimi jakkoliv manipulovat.

Slavní jasnovidci

Dějiny lidstva zaznamenávají tisíce věšteb, předpovědí a varování vycházejících z různých jasnovideckých metod. Pouze v několika málo případech se ale dá říci, že byly předpovězeny z křišťálové koule či třeba i zrcadla, které používali dva významní proroci Nostradamus (1503-1566) a astrolog John Dee (1527- 1608).