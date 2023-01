Snímek NASA zachytil na povrchu Marsu podobu medvídka Paddingtona

A všichni příznivci medvídka milujícího marmeládové sendviče vědí, že tento sirotek pochází z nejtemnějších koutů Peru... anebo že by bylo všechno jinak? Pochybnosti do této otázky vnesl snímek povrchu Marsu pořízený orbitální sondou NASA, ze kterého jako by se usmíval Paddingtonův obličej, napsal zpravodajský server Daily Mail.

Sonda NASA pořídila snímek z výšky 250 kilometrů nad povrchem Marsu s využitím kamery s vysokým rozlišením HiRISE, která je zatím nejvýkonnější, jaká kdy byla poslána k jiné planetě.

NASA uvedla, že jakkoli se snímek nepochybně podobá medvědímu obličeji, ve skutečnosti ho nejspíš tvoří seskupení různých zlomů, nánosů usazených na okraji zasypaného impaktního kráteru a lávových proudů.