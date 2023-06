El Niňo je tady, uvedl NOAA. Meteorologický jev se vrací po sedmi letech

Výpočet nových penzí by měl být po reformě nižší. Při stanovení výše důchodu by se měla započítávat menší část z výdělku než dnes, méně by se mohly zohledňovat i odpracované roky. Jednal o tom dnes poradní důchodový tým ministra práce. Na vzorci se zatím neshodl. Novinářům to po jednání řekla náměstkyně ministra práce Šárka Jelínková (KDU-ČSL).