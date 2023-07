Na Antarktidě zmizelo 2,6 milionu kilometrů čtverečních ledu. Nikdo neví proč

Od antarktického Bruntova ledovce poblíž britské polární stanice Halley se v neděli večer odlomila ledová kra o rozloze 1550 kilometrů čtverečních, což je zhruba trojnásobek plochy Prahy. Při přílivu voda pronikla do praskliny v ledovci a dokončila několik let trvající proces, který nesouvisí se změnami klimatu. Dnes to na svém webu uvedli vědci z British Antarctic Survey (BAS), kteří zmíněnou výzkumnou stanici spravují.