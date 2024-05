Počasí: Bouřkové období pokračuje. Dnes odpoledne hrozí v Čechách

Po nadšených reakcích z pomalu končícího festivalu v Cannes se do české distribuce dostává očekávaná Furiosa: Sága Šíleného Maxe, jež dějem přímo předchází událostem devět let starého titulu Šílený Max: Zběsilá cesta. Režijní veterán George Miller i tady potvrzuje, že ani on, ani etablovaná jízda postapokalyptickým světem nerezaví. Naopak, předhání konkurenci na plné čáře.