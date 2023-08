Počasí: Bouřky se mohou vrátit už dnes, vyplývá z předpovědi

Po pražské Spartě, které se v úterý nepodařilo přes Kodaň opět postoupit blíže k Lize mistrů, do odvetných zápasů 3. předkol evropských pohárů zasáhli další dva čeští zástupci, tedy Plzeň a Slavia. Západočeský klub za svou odvetou odcestoval na Maltu, kde se utkal s Gzirou, slávisté pro změnu zamířili do Košic, kde v azylu hraje domácí zápasy na evropské scéně ukrajinské Dnipro. Viktoriáni si došli k postupu pohodlně, když ke čtyřem brankám z domova přidali další dvě, proti sešívaným se tentokrát postavil daleko připravenější celek, kterému se podařilo jako prvnímu skórovat. Jurečkovi se ale povedlo vyrovnat na 1:1 a dostat tak Pražany do play-off o Evropskou ligu.