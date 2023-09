Počasí bude příští víkend chladnější. Tropické teploty se nevrátí

Německo se připojuje k experimentu s čtyřdenním pracovním týdnem, který již byl úspěšný ve Velké Británii. Projekt v Německu potrvá šest měsíců a bude následně vyhodnocen vědci. Firmy, které by se chtěly zapojit do nového pracovního modelu, kde by se pracovalo čtyři dny v týdnu za stejný plat, se mohou přihlásit od čtvrtka.