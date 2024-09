Válek si může oddechnout. Lékaři zatím nebudou protestovat kvůli povodním

„Jako lékaři, sestry a zdravotníci musíme konstatovat, že stávající povodňovou situaci a její následky v Moravskoslezském kraji i v ostatních částech Česka sledujeme všichni s velkým znepokojením a smutkem, ostatně máme tam řadu kolegů, známých a někteří i rodiny,“ prohlásil Martin Engel, předseda Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů.

Dodal, že lékaři s ohledem na náročnou situaci po povodních odloží „razantní kroky“ až do konce letošního roku. „S ohledem na vážnost situace jsme se nyní všichni společně dohodli, že do konce roku 2024 nebudeme činit žádné razantní kroky, které by mohly mít za následek snížení dostupnosti zdravotní péče,“ poznamenal.

„Nadále budeme vyjednávat s ministerstvem a vládou o splnění klíčových požadavků akce Slibem neuzdravíš,“ doplnil Engel.

Podle zprávy organizátorů protestní akce Slibem neuzdravíš je jádrem celého hnutí snaha o stabilní a transparentní systém odměňování, dodržování zákoníků práce, řešení problému stárnutí populace lékařů a zdravotníků a zajištění financování regionálních nemocnic.

V současné době jsou lékaři zaměstnaní hlavně zvládnutím situace po povodních. „To je naše poslání, kterému zůstáváme věrni za všech okolností. Aby zůstaly uchráněny životy a zdraví, sáhli si mnozí lékaři a zdravotníci skutečně až na dno. Byli klíčovou součástí týmů během záchranných akcí, při evakuaci nemocnic a zajišťování zdravotní i sociální péče. O to více považujeme naše požadavky za oprávněné,“ shrnula Dagmar Žitníková, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR.

Další jednání s ministerstvem zdravotnictví proběhnou 26. září. „„Požadujeme, aby od roku 2025 získalo zdravotnictví zejména na péči o pacienty a platy lékařů výrazně více peněz, a aby finanční prostředky nezůstávaly na účtech zdravotních pojišťoven,“ stojí ve zprávě iniciativy Slibem neuzdravíš.