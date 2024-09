Povolení použití zbraní dlouhého dostřelu ukrajinské armády by podle Farage mohlo západní podporu úplně změnit. „Měli bychom podpořit Ukrajinu? Ano. Chceme, aby naše rakety dlouhého doletu střílely hluboko uvnitř Ruska? Obávám se, že to je úroveň nebezpečné eskalace,“ varoval podle serveru Politico.

„Jsem hluboce znepokojen rostoucím jestřábím postojem, který slyším na obou stranách rybníka. Myslím, že bychom všichni měli být velmi uvážliví a velmi znepokojení,“ poznamenal Farage.

Opřel se také do někdejšího britského premiéra Borise Johnsona, který v komentáři pro server Spectator zmínil, že by Ukrajina měla vstoupit do NATO. „Měli jsme jestřáby kvůli Iráku. Měli jsme jestřáby kvůli Afghánistánu. Kam nás to dovedlo?“ ptal se Farage.

Britský opoziční politik už dříve prohlásil zavádějící tvrzení na adresu západní podpory Ukrajině. „Neustále rozšiřování NATO a Evropské unie na východ vyprovokovalo ruského prezidenta Vladimira Putina k invazi na Ukrajinu,“ řekl před červencovými britskými parlamentními volbami.

Na otázku, co si myslí o invazi na Ukrajinu a zda obdivuje ruského prezidenta Vladimira Putina, Farage řekl, že osobně ho nemá rád, ale „obdivuje ho jako politického činitele“, protože má nad Ruskou federací „kontrolu“.

Ruský prezident Vladimir Putin minulý čtvrtek prohlásil, že pokud Západ povolí Ukrajině používat zbraně dlouhého doletu k útokům na ruské území, bude to znamenat, že NATO je ve válce s Ruskem. „Faktem je – už jsem to zmínil a potvrdí to každý expert u nás i na Západě – že ukrajinská armáda není schopna používat nejmodernější, vysoce přesné systémy dlouhého doletu dodávané Západem. To nemohu udělat. Tyto zbraně nelze použít bez zpravodajských dat ze satelitů, které Ukrajina nemá. To lze provést pouze pomocí satelitů Evropské unie nebo amerických satelitů – obecně satelitů NATO. To je první bod,“ vysvětlil Putin.

„Druhým bodem – možná nejdůležitějším, dokonce rozhodujícím – je, že pouze vojenský personál NATO může těmto raketovým systémům přidělovat letové úkoly. Ukrajinští vojáci to nemohou udělat,“ dodal šéf Kremlu.