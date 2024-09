Ve čtvrtek se k tomuto tématu vyjádřil i deník New York Times (NYT), který uvedl, že Biden plánuje "schválit použití západních zbraní dlouhého doletu v Rusku."

Podle NYT Spojené království požaduje od prezidenta Bidena schválení pro použití raket Storm Shadow na cíle v Rusku. V pátek má Biden o této záležitosti jednat s britským premiérem Keirem Starmerem.

Diskuse na tak vysoké úrovni má za cíl vytvořit koordinovanou strategii mezi Spojenými státy, Velkou Británií a Francií. Tyto země společně vyvinuly raketu Storm Shadow, kterou samy používají pod označením SCALP EG.

Britské noviny The Times v pátek také uvedly, že Ukrajině bude umožněno zasáhnout Rusko britskými raketami Storm Shadow, ale ne americkými balistickými raketami ATACMS.

Storm Shadow jsou vysoce přesné, vzduchem odpalované střely s plochou dráhou letu, jejichž dolet činí přibližně 250 kilometrů. Tyto rakety využívají kombinaci dvou navigačních systémů: inerciální navigaci s GPS a terénní referenční navigaci.

GPS, satelitní navigační systém provozovaný americkým ministerstvem obrany, je často používán k podpoře raket Storm Shadow během složitých operací. Nicméně, jak uvedla agentura Bloomberg, USA v současné době nepovolují použití svých navigačních údajů pro tyto rakety. Administrativa prezidenta Joea Bidena tuto politiku odůvodnila obavami z možné eskalace konfliktu s Ruskem.

Pentagon udržuje „úzký a pokračující dialog s našimi spojenci, včetně Spojeného království, aby zajistil, že jakákoli koordinace vojenských schopností je v souladu s našimi společnými cíli a mezinárodním právem,“ uvedl mluvčí Charlie Dietz, který odmítl komentovat diskuse o amerických navigačních datech.

Britské ministerstvo zahraničí a ministerstvo obrany se podle agentury Bloomberg k této záležitosti rovněž nevyjádřily. Je obecně známo, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj intenzivně lobboval za zrušení omezení raket dlouhého doletu v reakci na úspěchy Ruska na bojišti. Vlády Spojených států a Spojeného království přitom zvažují různé možnosti, jak pravidla v této oblasti uvolnit.

Putin reaguje na měnící se situaci

Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek prohlásil, že pokud Západ povolí Ukrajině používat zbraně dlouhého doletu k útokům na ruské území, bude to znamenat, že NATO je ve válce s Ruskem. „Faktem je – už jsem to zmínil a potvrdí to každý expert u nás i na Západě – že ukrajinská armáda není schopna používat nejmodernější, vysoce přesné systémy dlouhého doletu dodávané Západem. To nemohu udělat. Tyto zbraně nelze použít bez zpravodajských dat ze satelitů, které Ukrajina nemá. To lze provést pouze pomocí satelitů Evropské unie nebo amerických satelitů – obecně satelitů NATO. To je první bod,“ vysvětlil Putin.

„Druhým bodem – možná nejdůležitějším, dokonce rozhodujícím – je, že pouze vojenský personál NATO může těmto raketovým systémům přidělovat letové úkoly. Ukrajinští vojáci to nemohou udělat,“ dodal šéf Kremlu.