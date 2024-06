Farage: EU a NATO vyprovokovaly ruskou invazi na Ukrajině

Farage také řekl, že pokud by zemi vedl on, brexit by byl pro Spojené království hospodářsky prospěšný.

Na otázku, co si myslí o invazi na Ukrajinu a zda obdivuje ruského prezidenta Vladimira Putina, Farage řekl, že osobně ho nemá rád, ale "obdivuje ho jako politického činitele", protože má nad Ruskou federací "kontrolu".

O tom, proč Putin napadl Ukrajinu, Farage řekl: "V roce 2014 jsem vystoupil v Evropském parlamentu a řekl jsem: Na Ukrajině bude válka. Proč jsem to řekl? Bylo mi jasné, že neustálé rozšiřování NATO a EU směrem na východ dává tomuto člověku důvod, aby řekl: Zase si jdou po nás."

"Tuto válku jsme vyprovokovali my. Samozřejmě, že je to jeho vina; použil to, co jsme udělali, jako výmluvu," uvedl Farage, lídr pravicové strany Reform UK.

Konzervativci, labouristé a liberální demokraté Farage dlouhodobě obviňují z obhajování ruského prezidenta. Britský premiér Rishi Sunak začátkem června řekl, že je "jednoznačně směšné" obviňovat Západ z rusko-ukrajinského konfliktu.

Nigel Farage je britský politik a bývalý člen Evropského parlamentu. Je známý především jako dlouholetý vůdce Strany nezávislosti Spojeného království (UKIP) a jako jedna z hlavních tváří kampaně za vystoupení Spojeného království z Evropské unie (Brexit).

Farage byl jedním ze zakládajících členů UKIP v roce 1993. V letech 2006–2009 a znovu v letech 2010–2016 byl jejím vůdcem. Pod jeho vedením se strana stala prominentní politickou silou v Británii.

Farage hrál klíčovou roli v kampani za Brexit. Jeho úsilí vyvrcholilo referendem v roce 2016, kdy se britští voliči rozhodli pro odchod z EU.

Farage je kontroverzní postavou, která polarizuje veřejnost. Jeho zastánci ho považují za bojovníka za britskou suverenitu, zatímco jeho kritici ho obviňují z populismu a xenofobie.