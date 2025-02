Trumpovi lidé v EU: Kdo z lídrů je evropským poskokem amerického prezidenta?

V posledních dvou týdnech se Elon Musk a jeho spojenci pustili do série kontroverzních kroků, které způsobily chaos a vyvolaly otázky, zda by měl nevolený podnikatel mít takový vliv na americkou vládu. Muskovo jméno se objevilo v mnoha klíčových rozhodnutích, která zahrnovala nejen zajištění přístupu k důležitým vládním systémům, ale i zásahy do personálních změn na několika vládních agenturách.