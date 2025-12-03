Je rozhodnuto. Evropa Rusku utáhne kohoutky, dovoz zemního plynu utne do konce roku 2027

Evropská unie se ve středu dohodla na postupném ukončení dovozu ruského zemního plynu do konce roku 2027. Tento krok je součástí snahy bloku ukončit závislost na ruských energiích, která trvala celé desetiletí. Zástupci vlád EU a Evropského parlamentu dosáhli dohody v časných ranních hodinách o návrzích, které Evropská komise předložila již v červnu. Cílem je ukončit dodávky od bývalého hlavního dodavatele plynu do EU, což je reakce na invazi Ruska na Ukrajinu v roce 2022.
Dle uzavřené dohody EU trvale zastaví dovoz ruského plynu a bude směřovat k postupnému vyřazení ruské ropy. Konkrétně bude dovoz zkapalněného zemního plynu (LNG) postupně ukončen do konce roku 2026 a plynu z plynovodů do konce září 2027.
„Dnes tyto dovozy trvale zastavujeme,“ uvedla v prohlášení předsedkyně Evropské komise, Ursula von der Leyenová. „Vysoušením Putinovy válečné pokladny stojíme v solidaritě s Ukrajinou a zaměřujeme se na nová energetická partnerství a příležitosti pro sektor.“
Pro krátkodobé smlouvy uzavřené před 17. červnem letošního roku bude zákaz platit od 25. dubna 2026 pro LNG a od 17. června 2026 pro plyn z plynovodů. U dlouhodobých smluv uzavřených před 17. červnem budou termíny ukončení stanoveny na začátek roku 2027 a začátek října 2026. Pro členské státy EU, které se potýkají s obtížemi při dosahování požadovaných úrovní skladování, je možná jednoměsíční prodloužení.
V říjnu Rusko tvořilo 12 % dovozu plynu do EU, což je výrazný pokles z původních 45 % před invazí na Ukrajinu v roce 2022. Mezi země, které stále odebírají dodávky, patří mimo jiné Maďarsko, Francie a Belgie.
Evropská komise se rovněž zavázala k postupnému ukončení zbývajícího dovozu ropy z Ruska do konce roku 2027. Příslušný legislativní návrh bude předložen na začátku příštího roku. Podle středeční dohody budou členské státy EU předkládat Komisi do 1. března „národní diverzifikační plány“ týkající se dodávek ropy a plynu. Budou také povinny oznámit evropskému exekutivnímu orgánu, zda mají s Ruskem smlouvy na dodávky plynu nebo zda zavedly národní zákazy. Na základě těchto informací Komise vydá odpovídající doporučení.
Situace v silně napadeném městě Pokrovsk ve východní ukrajinské Doněcké oblasti zůstává nejasná, přestože Rusko ohlásilo jeho dobytí. Podle Emila Kastehelmiho, vojenského analytika ze skupiny Black Bird Group, která monitoruje válku pomocí otevřených zdrojů, ruské síly ovládají západní a jižní části města. Zbývající oblasti, tedy východ a sever, popisuje jako „šedou zónu“.
