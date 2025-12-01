EU vzkazuje Trumpovi: Putina za válečné zločiny na Ukrajině omilostnit nelze

Snaha Donalda Trumpa o dosažení míru na Ukrajině nesmí v žádném případě umožnit Vladimiru Putinovi vyhnout se odpovědnosti za válečné zločiny spáchané ruskými silami. Před touto hrozbou varoval vysoký představitel Evropské unie, který tak fakticky stanovil novou červenou linii pro jakoukoli mírovou dohodu.
V rozhovoru pro deník Politico Michael McGrath, evropský komisař pro spravedlnost a demokracii, zdůraznil, že vyjednavači musí zajistit, aby snaha o příměří nevedla k tomu, že Rusko unikne stíhání. Jeho komentáře odrážejí široce rozšířené obavy v evropských hlavních městech, že původní americký návrh mírového plánu zahrnoval příslib „úplné amnestie za činy spáchané během války“ spolu s plány na opětovné začlenění Ruska do světové ekonomiky.
McGrath prohlásil, že by „historie neposuzovala laskavě jakoukoli snahu vyčistit stůl od ruských zločinů na Ukrajině.“ Trvá na tom, že Rusko musí být za tyto zločiny pohnáno k odpovědnosti. Dále dodal: „Pokud bychom to udělali, pokud bychom umožnili beztrestnost těchto zločinů, zasévali bychom semínka další vlny agrese a další invaze. A já věřím, že by to byla historická chyba obrovských rozměrů.“
Kampaň Trumpova týmu, jejímž cílem je rehabilitace šéfa Kremlu, probíhá i přes mezinárodní odsouzení Ruska za údajné zločiny. Mezi nimi je například únos 20 tisíc ukrajinských dětí a útoky na civilisty v Buči, Mariupolu a dalších místech. Ukrajinské úřady oznámily, že od začátku války zahájily vyšetřování více než 178 tisíc údajných ruských zločinů. Komise OSN navíc minulý měsíc zjistila, že ruské úřady se dopustily zločinů proti lidskosti, jako je útoky drony na obyvatele a válečné zločiny násilného přesunu a deportace civilistů.
McGrath je neoblomný v tom, že „se nemůžeme vzdát práv obětí ruské agrese a ruských zločinů“. Evropská unie a další strany pracují na zřízení nového zvláštního tribunálu pro zločin agrese s cílem pohnat ruské lídry k odpovědnosti za invazi, která začala v únoru 2022. Mezinárodní trestní soud (ICC) již v březnu 2023 vydal zatykač na Putina, který jej jmenuje „údajně odpovědným za válečný zločin nezákonné deportace obyvatelstva [dětí]“ z Ukrajiny.
Trump a jeho tým zatím projevili malý zájem o stíhání Putina. Americký prezident naopak svého ruského protějšku konzistentně popisuje v pozitivním světle a často hovoří o tom, že je schopen s Putinem vést „dobrý rozhovor“. Trump dokonce vyjádřil naději na budování nových ekonomických a energetických partnerství s Ruskem.
Návrh 28bodového mírového plánu, který Trumpův tým minulý týden šířil, pokračuje v podobném duchu. Stojí v něm, že „Rusko bude reintegrováno do globální ekonomiky“ a bude pozváno zpět do skupiny G8. Dále se uvádí, že USA uzavřou dlouhodobou dohodu o ekonomické spolupráci v oblastech energetiky, přírodních zdrojů, infrastruktury, umělé inteligence a těžby kovů v Arktidě. Americký mírový plán navrhuje postupné zrušení sankcí proti Rusku. Evropští lídři však zdůrazňují, že o odstranění sankcí EU rozhodnou oni. Ne všichni v Evropě chtějí v tlaku na Moskvu pokračovat, například Maďarsko opakovaně blokovalo nové sankce. V Německu někteří politici nadnesli myšlenku zrušení sankcí na plynovod Nord Stream z Ruska.
Bezpečnostní expert Josef Kraus z brněnské Masarykovy univerzity exkluzivně pro EuroZprávy.cz promluvil o možné ruské agresi proti Pobaltí. Nemyslí si, že by byla reálná v rámci jednoho až dvou let, ale zároveň to podle něj není zodpovědné smést ze stolu. „Pokud by přesto došlo k otevřené vojenské invazi do Pobaltí, šlo by od první minuty o válku Ruska s NATO, nikoli jen s Estonskem, Lotyšskem nebo Litvou,“ zdůraznil Kraus s tím, že lze počítat i s účastí Spojených států, protože by politické a vojenské náklady nebránění spojenců zkrátka byly příliš vysoké.
Zdroj: Jakub Jurek