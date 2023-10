Počasí, které překvapilo i meteorology. Bleskový hurikán zdevastoval Acapulco

Prezident se snažil s velkými obtížemi dostat do města po pozemních komunikacích a část cesty musel podle agentur absolvovat pěšky. Záběry z místa a svědectví ukazují rozsáhlé škody na majetku.

Hurikán Otis udeřil na Acapulco, které je populární turistickou destinací na jihozápadním pobřeží Mexika, v úterý ráno. Původně byl zařazen do nejvyšší kategorie hurikánu, ale později oslabil. Rychlý vzestup hurikánu do nejvyšší kategorie překvapil meteorology a úřady.

"Zatím nemáme žádné informace o počtu možných obětí," uvedl prezident López Obrador. Informační kanály s městem jsou podle něj přerušeny. Práci na místě ztěžují výpadky elektrického proudu a telefonického spojení.

Podle médií se prezident a několik ministrů snažili v úterý dostat do města auty, ale mnoho sesuvů půdy jim cestu komplikovalo. V některých částech musel prezident podle AFP dojít pěšky, a není zcela jasné, zda skutečně dorazil do Acapulka. Do hlavního města se pak prezident vrátil vrtulníkem.

Na Acapulku a v okolí je podle několik tisíc vojáků, ale chybí jim stroje na odstranění bahna a škod. Prezident slíbil, že techniku do oblasti pošle. "Armáda přiváží stroje, komunikační zařízení a dopravní prostředky, a budeme se snažit co nejrychleji otevřít dálnici mezi hlavním městem a Acapulkem," uvedl prezident.

Fotografie zveřejněné na sociálních sítích ukazují rozsáhlé škody na budovách a hotelech, a ulice jsou částečně zaplaveny bahny. Acapulco, s populací kolem 900 000 obyvatel, a celý stát Guerrero trpí rozsáhlými výpadky elektřiny. Civilní a vojenská letiště v Acapulku jsou mimo provoz. Vzdělávací instituce v oblasti dnes zůstaly uzavřeny.

Místní představitelé vyjadřují obavy, že hurikán Otis by mohl způsobit podobné škody jako hurikán Pauline v roce 1997, který si vyžádal více než 300 lidských životů.