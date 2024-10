Počasí v Česku ovlivní hurikán. Než dorazí do Evropy, projde proměnou

Kamala Harrisová uvedla, že pokud by se stala prezidentkou USA, podpora Ukrajiny by pokračovala. V rozhovoru pro CBS zdůraznila, že by s ruským prezidentem Vladimirem Putinem nejednala bez účasti Ukrajiny. Na otázku ohledně členství Ukrajiny v NATO však neodpověděla přímo, čímž naznačila opatrnost v diplomatickém přístupu k této citlivé otázce.