Počasí na Štědrý den bude po letech jiné, slibují meteorologové

Podle meteorologů je shoda v modelech již dostatečně vysoká na tom, že postupné oteplení čeká Česko až těsně po Vánocích, ale na Štědrý den bude ještě území republiky v chladnějším vzduchu. "A co víc, v pondělí během dne bude zejména Čechy ovlivňovat tlaková níže severně od nás (její přesná poloha ale zatím není zcela jasná), která bude zejména do oblasti Čech přinášet i sněhové přeháňky," uvedli experti.

Ohledně přesné polohy a parametrů tlakové níže zatím panuje nejistota. V Čechách by nicméně mělo sněžit ve všech polohách s výjimkou těch nejnižších pod 400 metrů nad mořem, kde by navíc sníh s ohledem na teploty pravděpodobně roztál. Podle předpovědi by v pondělí mohlo napadnout řádově i několik centimetrů nového sněhu.

"V nejnižších polohách se sníh s vysokou pravděpodobností neudrží, nad cca 500 až 600 m se ale bude tvořit souvislejší pokrývka, která vydrží i na Štědrý den," sdělil ústav.

Na Štědrý den bude ráno kolem nuly, přes den se nepatrně oteplí na 2 °C. Ve vyšších a horských polohách se očekává celodenní mráz. Sněhové přeháňky se mohou vyskytnout i během úterý.

"V nejnižších polohách budou sice letošní Vánoce spíše na blátě – celodenní mrazy zde nebudou – od středních a vyšších poloh je ale šance na zasněžený Štědrý večer vysoká. Po Vánocích nás pak čeká postupně oteplení a návrat ke stabilnějšímu počasí beze srážek," dodali meteorologové.