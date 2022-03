Předpověď počasí s brzkým oteplením nepočítá. Naopak se dostaví deště

Meteorologové uvedli, že první polovina března byla teplotně podnormální, ale postupně se teploty dostaly k hodnotám obvyklým pro tuto roční dobu. V tomto týdnu dokonce překonaly několik rekordů a teplé počasí bude ještě pár dní pokračovat.

Dále by se ale až do poloviny dubna měly teploty pohybovat kolem dlouhodobého normálu. Týdenní průměry nejvyšších denních teplot se tak očekává kolem 10 až 14 °C, nejnižší noční teploty by měly být většinou slabě nad nulou.

"Očekáváme, že období jako celek bude teplotně normální," uvedli meteorologové a dodali, že na počátku dubna by Česko mohlo zasáhnout více srážek.

"Velmi nejistá je předpověď srážek v týdnu od 4. do 10. dubna, přičemž je o něco větší pravděpodobnost, že úhrny budou nadnormální. V posledním týdnu by se úhrny srážek už měly pohybovat kolem dlouhodobého normálu nebo i nad normálu," uvedl Český hydrometeorologický ústav.