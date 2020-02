Silný vítr dorazil do Česka. Padají stromy, komplikace na železnici

Vítr přecházející přes Česko od západu může mít rychlost mezi 70 až 110 kilometry v hodině, na horách i kolem 125 kilometrů. Doprovázet ho mají také vydatné srážky.

#VYSTRAHA Nárazy větru se budou pohybovat kolem 90 km / h (přiložená mapa ukazuje pravděpodobnost nárazů větru přes 85 km / h). Nejsilnější nárazy větru (i přes 90 km / h) očekáváme ve večerních hodinách. pic.twitter.com/66R36i2P8S — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) February 23, 2020

V jižních Čechách byla silnice spadlým stromem blokovaná například u Sezimova Ústí na Táborsku. "Nějaké nahnuté stromy jsou na Prachaticku, ale zatím to není do té míry, že by se musely silnice zavřít," řekl mluvčí.

Na Vysočině zasahovali hasiči mimo jiné v Jiřicích nebo Pejškově na Pelhřimovsku nebo v Hojkově a Mrákotíně na Jihlavsku, vyplývá to z informací na jejich webu.

Středočeským hasičům dnes odpoledne přibylo výjezdů kvůli silnému větru. Zatím nezaznamenali případ, že by vítr strhl střechu domu nebo způsobil zranění, řekl ČTK mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda. "Ve Středočeském kraji evidujeme kolem 50 událostí. Nejvíc je jejich v okrese Benešov, následují Příbram, Praha-východ a Praha-západ," uvedl Svoboda po 18:00.

"Ve většině případů se jedná o stromy, které spadly na komunikaci a my je odřezáváme, nebo o stromy, které hrozí pádem," dodal. Vyskytly se i případy, že byl utržený plech na autobusové zastávce nebo okap u domu, větší škody ale zatím vítr nezpůsobil.

Kvůli bezpečnosti je dnes uzavřený Průhonický park, opatření platí do odvolání, uvedla správa parku na facebooku. Park se přitom stále vzpamatovává z větrné bouře Sabine, která se prohnala Českem minulý týden. Vítr v něm vyvrátil nebo poškodil zhruba 90 stromů, většinou smrků ztepilých. V několika případech se nápor větru podepsal i na vzácnějších a starších stromech.

Vítr přerušil provoz některých vlaků

Spadlý strom přerušil železniční dopravu mezi Rumburkem a Krásnou Lípou krátce před 17:00. Zhruba o půl hodiny později zastavil před stromem spadlým na trať i osobní vlak mezi stanicemi Pernink a Nové Hamry na Karlovarsku. Stejnou příčinu má i přerušení dopravy na trati z Aše do Hranic v Čechách nebo mezi stanicemi Červená nad Vltavou a Vlastec na jihu Čech.

Silný vítr znovu komplikuje dopravu na železnici. Obracíme se na cestující s prosbou, aby před cestou zjistili aktuální stav na příslušné trati. Informace budeme průběžně zveřejňovat na webu a facebooku @Spravazeleznic. Polohu vlaků lze sledovat na: https://t.co/VaeAKcQJLH — Správa železnic (@Spravazeleznic) February 23, 2020

Na Vysočině nejezdí vlakové spoje mezi Havlíčkovým Brodem a Hlinskem v Čechách. Dráhy tam zavedly náhradní autobusovou přepravu. O něco lepší situace je na důležité trati mezi Havlíčkovým Brodem a Kolínem. Nedaleko zastávky Pohleď spadl strom na trolej a vlaky mohou jezdit jen po jedné ze dvou kolejí.

V Krásném Jezu na Karlovarsku dnes odpoledne spadl vinou silného větru strom na autobus v zastávce u železniční stanice. Dva lidé se při tom lehce zranili.