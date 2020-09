Vichřice se prohnala východními Čechami. Lámala stromy, zastavila vlaky

Větve spadlé do trakčního vedení zastavily provoz na železniční trati mezi Jaroměří a Smiřicemi, vyplývá z informací na webu Českých drah.

Spadlé stromy také zastavily provoz na tratích mezi stanicemi Hněvčeves a Hořice, mezi Náchodem a Václavicemi a mezi Jaroměří a Českou Skalicí. Na trati mezi Dvorem Králové nad Labem a Jaroměří narazil rychlík Ještěd do stromu na trati, provoz tam byl také přerušen. Správa železnic již začala pracovat na odstranění stromů, České dráhy na některých tratích zavedly náhradní autobusovou dopravu. Omezení by měla skončit do 18:30.

Bouře zasáhla především Náchodsko a Jičínsko, kde měli hasiči po přibližně deseti výjezdech. "Zasahovali jsme například v Hořicích u zajištění střechy, dále i v okolních obcích Jeřice a Cerekvice," řekl Sezima.