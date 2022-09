Letošní léto bylo v některých zemích nejteplejší za poslední roky

— Autor: ČTK

Letošní léto bylo v Maďarsku nejteplejší za posledních nejméně 120 let. Uvedla to agentura MTI s odkazem na dnešní sdělení meteorologické služby OMSZ. Podle ní průměrná teplota vystoupala v letních měsících na 22,8 stupně, což je o dva stupně více než průměr za roky 1901 až 2020. Léto také patřilo k nejsušším za posledních 120 let. Letošní léto patřilo k nejteplejším od roku 1951 i na řadě míst na Slovensku, uvedli místní meteorologové.