Copernicus: Teploty v březnu byly srovnatelné s lety 2017 a 2019

V nejzápadnějších částech Evropy se teploty v březnu držely blízko průměru nebo těsně pod ním, avšak na východě a v okolí Baltského moře jej značně převyšovaly.

Výrazný nadprůměr byl zaznamenán ve velkých částech Ruska a v mnoha asijských regionech. Totéž platí pro východ a jih USA, Mexiko, jih jihoamerického kontinentu, střední Afriku a západní Austrálii.

March 2020 was warmer than average & similar to the second & third warmest Marches globally.



