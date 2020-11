Ke Střední Americe míří hurikán Jóta, jde o druhou ničivou bouři za dva týdny

Jóta je zatím na prvním stupni pětibodové škály a nyní ji provází vítr o rychlosti asi 120 kilometrů v hodině. NHC ale očekává, že dále zesílí. Nad pobřeží Nikaraguy a Hondurasu by měla dorazit v pondělí večer místního času. Kromě silného větru přinese Jóta do Střední Ameriky silné srážky, záplavy by mohly postihnout také Kostariku, Panamu či Salvador.

This is just cruel. #Iota is the 30th named Tropical Storm and is expected to become a major Hurricane by early next week



Iota is heading for Central America, likely to hit communities still trying to recover from Hurricane Eta which struck only a few days ago.



