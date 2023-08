U pobřeží Mexika se formuje silný hurikán. Po 80 letech může zasáhnout Kalifornii

Během víkendu by měla síla hurikánu mírně slábnout a existuje možnost, že zasáhne americký stát Kalifornie. Pokud by toto nastalo, byla by to poprvé od roku 1939, kdy se Kalifornie setká s tropickou bouří.

Hurikán Hilary momentálně sílí nad vodami Tichého oceánu a je provázený silnými větry dosahujícími až rychlosti 230 kilometrů za hodinu. Intenzita tropických cyklón je stanovována podle rychlosti větru, kde hurikány jsou nejsilnější formou.

Hurikán Hilary bude pravděpodobně v průběhu dne dále nabírat sílu, avšak později začne postupně slábnout. Předpokládá se, že v sobotu večer dorazí na pevninskou půdu, ačkoliv stále bude mít charakter hurikánu, a může způsobit prudké deště a záplavy, jak uvádí americké Národní středisko pro hurikány (NHC).

NHC upozornilo, že průvodní vydatné srážky spojené s hurikánem Hilary by mohly ovlivnit jihozápad Spojených států až do příští středy, přičemž nejvýraznější výskyt srážek se očekává v neděli a v pondělí.

V oblasti od San Diega po Las Vegas hrozí významné riziko povodní způsobených prudkými dešti. Očekává se, že na jižním území Kalifornie a jižní Nevady spadne 70 až 150 mm srážek, místy dokonce až 250 mm. Těžší srážky se očekávají prakticky na celém západním pobřeží Spojených států.

Společnost SpaceX rozhodla o odložení startu rakety Falcon 9 s družicí z kalifornské základny alespoň na pondělí. Důvodem je nepříznivé počasí v Tichém oceánu, které by mohlo komplikovat záchranu nosné rakety pomocí lodí.