Výhled počasí na zbytek dubna: Příští týden se ochladí

Těžké časy českého fotbalového útočníka Adama Hložka pokračují. Poté, co se v posledních dnech v Německu u něj mluví o případném hostování, a poté, co se mu úplně nevydařil poslední reprezentační sraz, si nyní zkomplikoval svou cestu k nominaci na letošní fotbalové Euro zraněním. To si přivodil během sobotního bundesligového zápasu Leverkusenu s Unionem Berlín, ve kterém si poranil levý kotník.