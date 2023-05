WHO: Hrozí extrémní počasí a rekordní vedra. Svět může letos zasáhnout El Niño

Podle odhadů WMO existuje 60% šance, že se El Niño zformuje do konce července a 80% šance, že se zformuje do konce září.

El Niño je přirozeně se vyskytující klimatický jev spojený se zvyšující se teplotou vzduchu na Zemi. Opakuje se vždy po několika letech a v některých částech světa je spojen se suchem a v jiných se silnými dešti.

Vzniká odchylkou v systému oceánských proudů v Tichém oceánu a naposledy k němu došlo na přelomu let 2018-2019. Od roku 2020 pak počasí ve světě ovlivňuje fenomén La Niña, který má na rozdíl od El Niña ochlazující účinek.

Podle WMO sice bylo posledních osm let nejteplejších v historii, bez jevu La Niño by ale oteplování zřejmě bylo ještě vyšší. La Niño působilo jako dočasná brzda rostoucích globálních teplot, řekl šéf WMO Petteri Taalas.

"Vývoj El Niño pravděpodobně povede k novému nárůstu globálních teplot a zvýší šanci na překonání teplotních rekordů," varoval Taalas. Sílu a délku jevu El Niño zatím nelze určit, jeho účinky se ale obvykle projevují až rok po jeho vzniku.

Podle WMO tak jeho důsledky budou pravděpodobně viditelné až příští rok, který by mohl být v některých částech světa jedním z nejteplejších v historii. Podle Taalase by sice mohl zvrátit sucha například v Africkém rohu, ta by se ale mohla naopak sužovat Austrálii nebo Indonésii. Globálně by pak jev mohl způsobit extrémnější počasí.