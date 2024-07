Česko bude na olympiádě v Paříži reprezentovat 113 sportovců. První z nich už jsou v dějišti her

Přestože původně schválená nominace ze strany pléna Českého olympijského výboru (ČOV) čítala celkem 111 jmen, počítalo se, že bude tento seznam účastníků Letních olympijských her v Paříž ještě rozšířen. Stalo se tak, neboť těmi posledními, kdo se zapsali na tento seznam, byli dva atleti, a to dálkař Petr Meindlschmid a překážkář na 3000 metrů Tomáš Habarta. Oba si zasloužili místo v nominaci na Hry svými výkony na nedávném evropském atletickém šampionátu v Římě. Právě na této akci se o to přičinili tím, že se ve svých disciplínách probojovali do finále, zároveň jim pomohla i ta skutečnost, že se odhlásilo několik atletů umístěných před nimi.

V nominaci nenalezneme stejně jako před osmi lety žádný český tým, který by mohl reprezentovat v některém z kolektivních sportů v roce 2016 čítala česká výprava pouhých 105 jmen. Naopak největší česká výprava se vydala do Atén v roce 2004, kam přijelo konkrétně 142 českých sportovců.

Nejvíce budou Česko v Paříži zastupovat atleti, konkrétně jich je 30. Po jedenácti reprezentantech se objeví v kanoistice, po devíti ve sportovní střelbě, po osmi v tenise, po sedmi v cyklistice, po šesti ve veslování, po pěti v plaveckých sportech a šermu, po čtyřech v badmintonu, moderním pětiboji a plážovém volejbale, po třech v judu, po dvou v golfu, jezdectví, lukostřelbě a taekwondu a po jednom reprezentantovi ve sportovní gymnastice, sportovním lezení, stolním tenise, triatlonu, vzpírání a zápase.

Olympijská vesnice v Paříži byla oficiálně otevřena. K Doktorovi se přidají první sportovci

Přesně osm dní před zahájením her pořadatelé oficiálně otevřeli olympijskou vesnici rozkládající se na 52 hektarech s kapacitou 14 500 lidí. "Jsme připraveni," citovala agentura AFP zástupce generálního manažera olympijské vesnice Augustina Tran Van Chaua.

Jen samá slova chvály měl po příjezdu do vesnice i vedoucí české výpravy Martin Doktor. "Z těch, co pamatuji, je připravená nejlépe. A je doopravdy hezká, žádné sídliště paneláků, vznikla tu různorodá a pestrá čtvrť. A je také příjemné, že olympionici mají možnost po ulicích chodit jako první a vyzkoušet si komfort bydlení, které tu pak zůstane," sdělil Doktor pro web českého olympijského týmu.

Nejen on ale i další zástupci české výpravy se ještě snažili vylepšit prostředí a proto tak vzali do ruky hrábě, motyčku, lopatu a strunovou sekačku. "Tu jsme na olympijských hrách pořizovali poprvé. Už jsem třeba v Riu spravoval sprchový kout, ale trávu jsem ještě nesekal," komentoval to pobaveně Doktor a připomněl: "Hodně také dbáme na výzdobu společných prostor, aby se sportovci cítili jako doma. A vnímali sounáležitost s olympijským týmem. Dost často používáme grafiku, která zahrnuje fotky olympijských vítězů, momentky z minulých her. V letošním případě jsme použili samozřejmě také propojení s Paříží 1924."

Součástí olympijské vesnice nacházející se ve čtvrti Saint-Denis je pochopitelně i možnost pro sportovce navštívit zdejší velikou jídelnu, která bude nabízet až 600 000 jídel denně. "A bude tu i řada stánků s drobným občerstvením, které jsou udělané v klasickém francouzském stylu. To je také moc milý detail," dodává olympijský šampion z Atlanty 1996 v rychlostní kanoistice Doktor.

Toho již v olympijské vesnici doplní první čeští sportovci, kterým soutěže začínají ještě před oficiálním zahájením Her a to mistři světa ve svých sportech. Konkrétně plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner a lukostřelkyně Marie Horáčková.

Dodejme, že Letní olympijské v Paříži naplno vypuknou v pátek 26. července a potrvají až do neděle 11. srpna.

Nominace na letní olympijské hry v Paříži:

Atletika (30):

Jakub Dudycha (800 m), Tomáš Habarta (3000 m překážek), Patrik Hájek (hod kladivem), Vít Hlaváč (chůze – smíšená štafeta), David Holý (skok o tyči), Tereza Hrochová (maraton), Michaela Hrubá (skok do výšky), Nikoleta Jíchová (400 m překážek), Radek Juška (skok do dálky), Matěj Krsek (400 m), Eduard Kubelík (200 m), Ondřej Macík (200 m), Karolína Maňasová (100 m), Lurdes Gloria Manuel (400 m), Eliška Martínková (chůze 20 km a smíšená štafeta), Petr Meindlschmid (dálka), Vít Müller (400 m překážek), Volodymyr Myslyvčuk (hod kladivem), Tomáš Němejc (200 m), Nikola Ogrodníková (hod oštěpem), Tereza Petržilková (400 m), Kristiina Sasínek Mäki (1500 m), Petra Sičaková (hod oštěpem), Tomáš Staněk (vrh koulí), Moira Stewartová (maraton), Matěj Ščerba (skok o tyči), Jan Štefela (skok do výšky), Amálie Švábíková (skok o tyči), Jakub Vadlejch (hod oštěpem), Lada Vondrová (400 m)

Badminton (4):

Ondřej Král (čtyřhra), Jan Louda (dvouhra), Adam Mendrek (čtyřhra), Tereza Švábíková (dvouhra)

Cyklistika (7):

Ondřej Cink, Adéla Holubová (horská kola – cross country), Julia Kopecky (silniční cyklistika – závod s hromadným startem, časovka), Iveta Miculyčová (BMX freestyle park), Denis Rugovac a Jan Voneš (dráhová cyklistika – madison, omnium), Mathias Vacek (silniční cyklistika – závod s hromadným startem, časovka)

Golf (2):

Klára Davidson Spilková, Sára Kousková

Jachting (3):

Zofia Burská a Sára Tkadlecová (49er FX), Kateřina Švíková (iQFoil)

Jezdectví (2):

Miloslav Příhoda, Miroslav Trunda (všestrannost)

Judo (3):

David Klammert (do 90 kg), Lukáš Krpálek (nad 100 kg), Renata Zachová (do 63 kg)

Kanoistika (11):

rychlostní: Josef Dostál (K1 1000 m), Martin Fuksa (C1 1000 m a C2 500 m), Petr Fuksa (C2 500 m), Daniel Havel a Jakub Špicar (K2 500 m), Anežka Paloudová (K1 500 m);

vodní slalom: Tereza Fišerová (kayakcross), Antonie Galušková (K1, kayakcross), Jiří Prskavec (K1, kayakcross), Lukáš Rohan (C1, kayakcross), Gabriela Satková (C1)

Lukostřelba (2):

Marie Horáčková, Adam Li (reflexní luk – individuální soutěž a smíšený tým)

Moderní pětiboj (4):

Marek Grycz, Lucie Hlaváčková, Veronika Novotná, Martin Vlach

Plavání (5):

Daniel Gracík (100 m motýlek), Kristýna Horská (200 m prsa), Miroslav Knedla (100 m znak), Barbora Seemanová (100 a 200 m volný způsob, 100 m motýlek, 200 m polohový závod), Martin Straka (10 km)

Plážový volejbal (4):

Barbora Hermannová a Marie-Sára Štochlová, Ondřej Perušič a David Schweiner

Sportovní gymnastika (1):

Soňa Artamonova (víceboj)

Sportovní lezení (1):

Adam Ondra (kombinace)

Sportovní střelba (9):

Veronika Blažíčková (vzduchová puška – individuální soutěž a smíšený tým, třípolohová malorážka), Jiří Lipták (trap), Petr Nymburský (třípolohová malorážka), Martin Podhráský (rychlopalná pistole), Jiří Přívratský (vzduchová puška – individuální soutěž a smíšený tým, třípolohová malorážka), Matěj Rampula (rychlopalná pistole, vzduchová pistole), František Smetana (vzduchová puška), Barbora Šumová a Jakub Tomeček (skeet – individuální soutěž a smíšený tým)

Stolní tenis (1):

Hana Matelová

Šerm (5):

Jiří Beran, Jakub Jurka, Martin Rubeš (kord – individuální soutěž a tým), Michal Čupr (náhradník kord), Alexander Choupenitch (fleret)

Taekwondo (2):

Dominika Hronová (do 57 kg), Petra Štolbová (nad 67 kg)

Tenis (8):

Barbora Krejčíková (dvouhra, čtyřhra), Tomáš Macháč (dvouhra, čtyřhra, smíšená čtyřhra), Jakub Menšík (dvouhra), Karolína Muchová (dvouhra, čtyřhra), Linda Nosková (dvouhra), Adam Pavlásek (čtyřhra), Kateřina Siniaková (čtyřhra, smíšená čtyřhra), Markéta Vondroušová (dvouhra, čtyřhra).

Triatlon (1):

Petra Kuříková

Veslování (6):

Pavlína Flamíková a Radka Novotníková (dvojka bez kormidelnice), Lenka Lukšová a Anna Šantrůčková (dvojskif), Jiří Šimánek a Miroslav Vraštil (dvojskif lehkých vah)

Vzpírání (1):

Kamil Kučera (dvojboj nad 102 kg)

Zápas (1):

Artur Omarov (zápas řecko-římský do 97 kg)