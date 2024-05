David Pastrňák v den 28. narozenin: Na tento den nezapomenu. Pro fanoušky chceme zlato

Čeští hokejisté suverénně porazili Švédsko v semifinále 7:3. Po vysokém vítězství byla euforie zřetelná nejen na Pastrňákovi, ale i na ostatních hráčích, kteří se v neděli večer utkají se Švýcary o titul.

Jen pár minut po desetibrankovém semifinále, které poprvé od roku 2010 posunulo Česko do finále MS, přicházeli do mixzóny šťastní a poněkud překvapení vítězové.

„Prožívat něco takového s celou republikou, to je prostě skvělé,“ rozplýval se Pastrňák. „Z Ameriky jsem přišel do neskutečného týmu. Ty dva týdny mistrovství jsou zde neuvěřitelné. Češi hokejem fakt žijí. Po vyhraném semifinále zůstává jeden zápas. A my teď chceme urvat zlato pro naše fanoušky,“ vyjádřil se hokejista Bostonu Bruins.

Semifinále bylo pro něj zvláštní v mnoha ohledech. Kdysi hrál ve Švédsku, odkud pochází i jeho snoubenka Rebecca. Ta s dcerkou Freyou nechyběla v hledišti, spolu s dalšími členy své švédské rodiny, Pastrňákovou maminkou a partou kamarádů.

„Rebecca měla na sobě havířovský dres, to je dobrý první krok. Příště si možná vezme i ten český,“ smál se Pastrňák.

I když je v NHL obávaným střelcem, na šampionátu zatím gól nedal. Po postupu do finále mu to ale vůbec nevadilo.

„No ano, střelecká forma se nedá najít, ale je mi to jedno. Branka by byla hezká, že by mě to ale nějak žralo, to ne. Hlavní je, že se daří celému týmu,“ pochvaloval si.

Pastrňáka skvěle zastoupili jeho spoluhráči, zejména Martin Nečas, další významná osobnost z NHL. Hráč Caroliny Hurricanes vstřelil Švédům gól a při dalších třech asistoval.