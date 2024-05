Česká euforie. Národní tým je na MS v hokeji ve finále, zahraje si v Praze

První třetina dala závdavek tomu, že se nebude rozhodně jednat o obyčejné semifinále. Vždyť Češi už po čtyřech vteřinách dostali možnost přesilovky, kterou ale nevyužili. Svou první přesilovku nevyužili ani Švédové, přesto to ale byli oni, kteří otevřeli skóre, když se po pěti minutách trefil Marcus Johansson.

Češi ale opět ukazovali neuvěřitelnou obětavost a schopnost bojovat pro tým a proto nikoho nemohlo překvapit, že tři minuty na to dokázali vyrovnat zásluhou Kubalíkovy dorážky. Jenže za pár chvil už z toho bylo zase vedení pro Švédy, když skóroval Pettersson s pomocí Krejčíkovy brusle. Ale ani toto vedení netrvalo dlouho. Po přihrávce zpoza branky skvěle bruslícího Nečase do předbrankového prostoru se k puku dostal Kämpf a ten se z ideální pozice nemýlil.

Gólový ohňostroj pokračoval i ve druhé části hry, který odstartoval Ondřej Kaše poté, co se Čechům příhodně odrazil kotouč před švédskou branku od brusle rozhodčího. Tím začala osudná tříminutovka, během které se ještě trefili Nečas krátce po buly v útočném pásmu a Kubalík, který se tentokrát trefil po přečíslení.

Ještě před odchodem na druhou pauzu se Seveřanům podařilo duel ještě jakž takž dramatizovat, když Hájkovo vyloučení využil ve snížení na 3:5 Errikson Ek. Následně se o další branky snažil Hedman, ale ten ani při jednom ze svých dvou pokusů nepřekonal jistotu v české brance Dostála. Během této dvacetiminutovky navíc musel do ošetřovny po střele pukem do obličeje Krejčík, jenž na závěr zápasu dostal helmu s košíkem.

Pokud si mysleli Švédové, že se z toho nějak Češi roztřepou, tak to se mýlili. Sami nevěděli co hrát, Češi je nechávali hrát po rozích a do nebezpečných prostor je nepouštěli. Ještě více je pak srazily hned dva brejky Lukáše Sedláka, které zakončil naprosto stejně úspěšně, tedy střelou mezi betony brankáře Erssona, který po pěti inkasovaných gólech nahradil na turnaji do té doby bezchybného Gustavssona.

Naprosto jasná cesta za triumfem 7:3 nad a to opět před zaplněnou O2 Arenou, který znamená první účast Česka ve finále MS po 14 letech. To je na programu v neděli od 20:20.