Zmírnil rétoriku vůči Kyjev, teď ale vyhrožuje Grónsku. Získáme jej, jakkoliv, prohlásil Trump

„Dnes jsem obdržel důležitý dopis od prezidenta Zelenského z Ukrajiny,“ řekl Trump během projevu před Kongresem, který následoval po náročné schůzce v Bílém domě. Trump citoval Zelenského slova, v nichž ukrajinský prezident vyjadřuje připravenost Ukrajiny okamžitě přijít k jednacímu stolu. „Nikdo si nepřeje mír více než Ukrajinci,“ citoval Trump z dopisu.

Trump uvedl, že on a jeho tým jsou připraveni pracovat pod jeho silným vedením na dosažení trvalého míru. Tento projev byl v kontrastu s tvrdšími výroky, které Trump učinil po napjaté schůzce s Zelenským, na níž rozhodl o pozastavení vojenské pomoci Ukrajině.

Trump také zmínil, že byl v „vážných diskusích s Ruskem“ a tvrdil, že dostal „silné signály“ o ruské ochotě k míru. „Nebude to krásné?“ řekl Trump. „Je čas zastavit toto šílenství. Je čas zastavit zabíjení. Je čas ukončit tuto nesmyslnou válku. Pokud chcete ukončit války, musíte mluvit s oběma stranami.“

Proslov přinesl určité zmírnění Trumpova přístupu k Ukrajině, přičemž se očekávalo, že podrobněji rozvine své plány pro Ukrajinu a Rusko, ale Trump žádné další podrobnosti neodhalil.

V průběhu svého projevu Trump také oznámil, že „Grónsko získáme, ať už jakkoliv“. Zdůraznil, že USA jsou připraveny přijmout obyvatele dánského území do své náruče. Tento komentář vyvolal zintenzivnění rétoriky kolem Trumpových teritoriálních ambicí v západní hemisféře.

„Grónsko potřebujeme pro národní bezpečnost a dokonce pro mezinárodní bezpečnost,“ řekl Trump. „Myslím, že jej dostaneme – ať už jakkoliv, dostaneme jej.“ Přitom doplnil, že USA silně podporují právo Grónska na rozhodování o své budoucnosti a pokud by se rozhodlo, vítají ho v řadách Spojených států.

Trump rovněž reagoval na prodeje dvou přístavů poblíž Panamského kanálu, které byly prodány čínskou společností americké společnosti BlackRock. Trump tvrdil, že čínská kontrola nad těmito přístavy by mohla být použita k ovládání kanálu, a připomněl, že kanál byl postaven Američany pro Američany, nikoliv pro jiné.

„Nedali jsme to Číně, dali jsme to Panamě, a teď to bereme zpět,“ prohlásil Trump během projevu. Na závěr přidal ironický kompliment na adresu svého ministra zahraničí Marca Rubia, který nedávno navštívil Panamu v rámci latinskoamerické cesty zaměřené na migraci a kontrolu nad kanálem. „Máme Marcuse Rubia na starosti,“ řekl Trump s potěšením. „Hodně štěstí, Marco. Teď víme, koho obvinit, když se něco pokazí.“