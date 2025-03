Trump zvažuje, že by cla na zboží z Kanady a Mexika zmírnil

Trump rozšířil svou agresivní obchodní strategii o půlnoci z úterý na středu, kdy oznámil zavedení cel na dovoz z Kanady a Mexika. Tento krok okamžitě vyvolal obavy mezi americkými maloobchodními řetězci, které upozornily, že ceny zboží v obchodech mohou začít růst téměř okamžitě. Taková situace by mohla podkopat Trumpovy sliby o „dostupné Americe“ v době, kdy se jeho administrativa snaží bojovat s dopady inflace.

Americký ministr obchodu Howard Lutnick ve středu naznačil, že prezident by mohl některé tarify zrušit nebo zmírnit v rámci dohody s Kanadou a Mexikem. „Zvažuje, které sektory trhu by mohly – možná – dostat nějakou úlevu,“ uvedl Lutnick v rozhovoru pro Bloomberg. Dodal, že zatímco některé produkty by nadále podléhaly 25% clu, mohly by existovat výjimky, například pro automobilový průmysl nebo další klíčová odvětví.

Trump se v úterním projevu ke Kongresu k otázce cel vyjádřil a uznal, že jeho rozhodnutí může vyvolat „menší nepokoje“, ale ujistil, že „se s tím dokážeme vyrovnat“. Současně obvinil svého předchůdce Joea Bidena z ekonomických problémů a vysokých životních nákladů, které podle něj zdědil.

„Mezi mé nejvyšší priority patří záchrana naší ekonomiky a poskytnutí dramatické a okamžité úlevy pracujícím rodinám,“ prohlásil Trump. „Jako prezident každý den bojuji za to, abych zvrátil tuto škodu a učinil Ameriku opět dostupnou.“

Trump by měl ve středu jednat s kanadským premiérem Justinem Trudeauem, který už veřejně reagoval na americké rozhodnutí se slovy: „I když jste velmi chytrý chlap, tohle je velmi hloupý krok.“

Zavedení cel bylo dlouho součástí Trumpovy obchodní strategie. Už během kampaně v roce 2024 sliboval, že Kanada a Mexiko budou prvními zeměmi, na které cla uvalí. Po návratu do úřadu svůj plán několikrát upravil, přičemž v únoru oznámil, že zavedení cel ještě o měsíc odloží.

Trump a jeho spojenci tvrdí, že cla na dovoz do USA pomohou „učinit Ameriku znovu skvělou“ tím, že umožní Washingtonu získat politické a ekonomické ústupky od spojenců i rivalů. Nicméně podniky v USA i v zahraničí varují, že tento krok může vyvolat rozsáhlé narušení obchodních vztahů.

Od svého vítězství v listopadových prezidentských volbách Trump zaměřil svou obchodní politiku na Čínu, Kanadu a Mexiko. Pohrozil, že pokud tyto země neomezí „nepřijatelné“ množství nelegálních drog proudících do USA, uvalí na jejich exporty vysoká cla.

Obchodní experti varují, že dlouhodobé dopady této strategie by mohly vést k ekonomické nejistotě a poškodit americké spotřebitele i průmyslové sektory závislé na dovozu. V příštích dnech se očekává další vyjednávání mezi Washingtonem, Ottawou a Mexico City, přičemž se bude řešit, zda a jak mohou být některé z těchto cel zmírněny.