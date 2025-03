Kanada jako 51. stát USA? Není to vtip, zní z Toronta

„Tohle už není vtip,“ prohlásila Jolyová v pořadu Newsnight. „Není divu, že když Kanaďané vyrazí na hokejový zápas, bučí při americké hymně... Cítíme se uraženi, jsme naštvaní, jsme rozzlobení.“ Její slova odrážejí širší náladu v Kanadě, kde se Trumpova rétorika i nová obchodní opatření setkávají s ostrou kritikou.

K eskalaci sporů přispělo především rozhodnutí Bílého domu zavést 25% cla na kanadské výrobky dovážené do USA. Kanadský premiér Justin Trudeau označil tento krok za „velmi hloupé rozhodnutí“ a okamžitě oznámil odvetná opatření. Ontario mezitím zavedlo 25% příplatek na vývoz elektřiny do tří amerických států a tamní premiér Doug Ford varoval, že pokud se situace vyhrotí, Kanada může zastavit dodávky elektřiny do Michiganu, New Yorku a Minnesoty.

Napětí mezi oběma státy se vyostřilo již v únoru, kdy Trump oznámil zavedení cel nejen na Kanadu, ale také na Mexiko a Čínu. Proti Kanadě a Mexiku zavedl 25% clo na většinu dováženého zboží a 10% tarif na energetické suroviny. Pro Čínu pak cla nejprve nastavena na 10 %, ale v březnu byla zdvojnásobena, což vyvolalo tvrdou reakci Pekingu.

Trumpova administrativa hájí svůj postup tvrzením, že cla jsou součástí snahy přimět obchodní partnery k tvrdším opatřením proti nelegální migraci a pašování fentanylu – syntetického opioidu, který ročně zabíjí desetitisíce Američanů. Kanada se však brání s tím, že její podíl na pašování fentanylu do USA je zanedbatelný.

„Tohle je jen falešná záminka, kterou Trumpova administrativa využívá proti nám,“ uvedla Jolyová. Připomněla, že Kanada už v prosinci zpřísnila hraniční kontrolu, aby vyhověla požadavkům USA, ale Washington přesto přistoupil k zavedení cel.

Napětí mezi USA a Kanadou zasahuje i širší mezinárodní kontext. Jolyová varovala, že Kanada je „kanárkem v uhelném dole“ a že Evropa, včetně Velké Británie, by mohla být další na řadě. Trump už dříve pohrozil zavedením 25% cel i na Evropskou unii.

Kanada proto zahájila diplomatickou ofenzivu a snaží se spojit síly s dalšími zeměmi, které by mohly být Trumpovými kroky ohroženy. Jolyová již kvůli tomu navštívila Londýn, kde jednala o možné koordinované reakci.

Přestože kanadská vláda chce udržet dobré vztahy s americkým obyvatelstvem, současná opatření vnímá jako existenční hrozbu. „Jsme nejlepší přátelé amerického lidu,“ uvedla Jolyová, ale dodala: „Nemůžeme si dovolit polevit. Musíme se bránit.“

Očekává se, že napětí mezi Kanadou a USA bude v příštích dnech dále eskalovat. Trudeau a Trump by si podle médií měli ve středu ráno telefonovat, což by mohlo naznačit další vývoj situace. Americký ministr obchodu Howard Lutnick mezitím naznačil, že Trump by mohl brzy oznámit dohodu o snížení cel, nicméně konečné rozhodnutí podle Jolyové zůstává v rukou samotného prezidenta.