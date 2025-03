Firmy svírá nejistota. Cla nevydržela pohromadě ani den, Trump už oznámil první výjimku

Ekonom Libor Žídek z brněnské Masarykovy univerzity v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz popsal, jaké dopady by měla případná obchodní válka mezi Evropskou unií a Spojeným státy na obě ekonomiky. Také analyzoval, kde by EU mohla případnou ztrátu v obchodu s USA nahradit. „Myslím, že Evropa dělá to nejlepší, čeho je schopná. Trump je velmi nevypočitatelný a není také úplně jasné, co opravdu chce – co je vyjednávací strategie-vydírání a co je konečný cíl,“ míní.