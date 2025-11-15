Trump couvá. Kvůli rostoucím cenám ruší některá cla

Libor Novák

15. listopadu 2025 20:00

Prezident Trump v Mar-a-Lago.
Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump podepsal výkonné nařízení, které osvobozuje řadu potravinářských výrobků, včetně kávy, banánů a hovězího masa, od jeho plošných dovozních cel. K tomuto kroku došlo v době, kdy jeho administrativa čelí stále většímu tlaku kvůli rostoucím cenám. Ačkoli prezident dříve obavy z vysokých životních nákladů zlehčoval, zaměřil se na tuto problematiku po neuspokojivém výsledku Republikánské strany v nedávných volbách.

Bílý dům zveřejnil seznam desítek výrobků, které jsou nově vyjmuty z cel. Rozsah zboží je široký, sahá od avokáda a rajčat až po kokosové ořechy a mango. Administrativa v pátek uvedla, že tyto komodity nelze ve Spojených státech vyrobit v dostatečném množství, a proto na ně nebude uvaleno clo.

Prezident Trump dlouhodobě tvrdil, že jeho cla – základních 10 % na dovozy ze všech zemí, s dodatečnými poplatky pro mnohé obchodní partnery – nepovedou ke zvýšení cen pro americké spotřebitele. Naopak obhajoval, že cla jsou nezbytná ke snížení obchodního deficitu a k ochraně Spojených států před „podvodníky“ a „plundrováním“ ze zahraničí.

Rostoucí náklady na potraviny a prudce stoupající cena hovězího masa se staly pro Trumpa politickým problémem. Minulý týden dokonce vyzval k vyšetřování masného průmyslu, kde obvinil společnosti z „nezákonné tajné dohody, fixování cen a manipulace s cenami“. Pokoušel se získat podporu pro cla nabízením šeků na slevu z cla ve výši 2 000 dolarů Američanům.

Nyní oznámené výjimky odrážejí obrat v politice Trumpovy administrativy, jelikož Bílý dům usiluje o snížení cen zmírněním cel na některé základní potraviny. Prezident Trump v pátek pro novináře uvedl, že se rozhodnutí týká produktů, které se v USA nevyrábějí, „takže tam není žádná ochrana našich průmyslových odvětví nebo našich potravinářských výrobků“. Vyjádřil se, že další podobná zmírnění politiky již nebudou zapotřebí.

Ekonomové opakovaně varovali, že společnosti budou náklady na cla přenášet na zákazníky ve formě vyšších cen. Ačkoli inflace v září zůstala mírnější, než mnozí analytici očekávali, ceny většiny sledovaných položek rostly, přičemž náklady na potraviny vzrostly oproti loňskému roku o 2,7 %.

Nová celní osvobození pro potravinářské výrobky vstoupila v platnost zpětně o půlnoci ve čtvrtek 13. listopadu. V rámci snahy o řešení cen potravin Trumpova administrativa navíc oznámila, že dovozní cla na kávu a banány budou snížena v rámci obchodních dohod se čtyřmi latinskoamerickými zeměmi. Prezident Trump i ministr financí Scott Bessent se tento týden zavázali snížit ceny kávy v USA o 20 % v letošním roce.

Bílý dům zveřejnil seznam více než 100 produktů, které již nepodléhají clům. Mezi ně patří například: Káva, kakao, černý a zelený čaj. Hovězí maso, včetně vysoce kvalitních řezů, mražených položek a soleného či uzeného masa. Ovoce, včetně acai, avokáda, banánů, kokosových ořechů, guavy, limetek, pomerančů, manga, plantainů, ananasu, různých paprik a rajčat.

Koření, jako je nové koření, bobkový list, kardamom, skořice, hřebíček, kmín, kari, kopr, fenykl, zázvor, muškátový květ, muškátový oříšek, oregano, paprika, šafrán a kurkuma. Ořechy, obiloviny, kořeny a semena, například ječmen, para ořechy, kapary, kešu, kaštany, makadamové ořechy, miso, palmová srdce, piniové oříšky, mák, tapioka, taro a vodní kaštany.

USA Venezuelu vojensky porazí jednoduše. I tak ale může operace skončit katastrofou jako v Afghánistánu

Analýza

USA Venezuelu vojensky porazí jednoduše. I tak ale může operace skončit katastrofou jako v Afghánistánu

Spojené státy se podle dostupných informací připravují na vojenskou akci proti Venezuele, stupňují agresivní rétoriku a zdá se, že už není cesty zpět. Venezuelská armáda proti té americké nebude mít žádnou šanci, pořád ale existuje možnost, že v případě vleklejšího konfliktu na Američany čeká scénář guerillového boje, stejně jako v Iráku nebo Afghánistánu. A zde už jsou šance daleko vyrovnanější.
Komentář

Trumpova bezohlednost odhalila jedno podstatné. Americká ekonomická hegemonie je spíše impozantní dům z papíru

Rekordní americký shutdown odkryl nejen politickou krizi, ale i hlubší problém – drahotu a nerovnost amerického zdravotního systému. Prezident Donald Trump využil rozpočtové paralýzy k nátlaku na demokraty a neváhal přitom sáhnout na potravinové lístky i mzdy federálních zaměstnanců. Zatímco miliony Američanů se ocitly bez jistoty jídla a zdravotní péče, Evropa zůstává připomínkou, že základní sociální bezpečí nemusí být luxusem, ale právem každého občana.

před 9 minutami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump couvá. Kvůli rostoucím cenám ruší některá cla

Americký prezident Donald Trump podepsal výkonné nařízení, které osvobozuje řadu potravinářských výrobků, včetně kávy, banánů a hovězího masa, od jeho plošných dovozních cel. K tomuto kroku došlo v době, kdy jeho administrativa čelí stále většímu tlaku kvůli rostoucím cenám. Ačkoli prezident dříve obavy z vysokých životních nákladů zlehčoval, zaměřil se na tuto problematiku po neuspokojivém výsledku Republikánské strany v nedávných volbách.

před 1 hodinou

Saúdská Arábie

170 000 dolarů za minutu. Proč je Saúdská Arábie největší překážkou v řešení klimatické krize?

Saúdská Arábie, pouštní království závislé na ropných příjmech, je dlouhodobě největší překážkou v mezinárodním úsilí o zrychlení klimatické akce. Tento autoritářský stát, jehož ekonomika a vládnoucí rodina závisí na fosilních palivech, vnímá přechod světa na zelenou energii jako existenciální hrozbu. Paradoxně se jeho populace 36 milionů lidí již nyní potýká s podmínkami na „hranici obyvatelnosti“ kvůli zhoršující se klimatické krizi.

před 1 hodinou

Americká armáda, ilustrační fotografie

USA Venezuelu vojensky porazí jednoduše. I tak ale může operace skončit katastrofou jako v Afghánistánu

Spojené státy se podle dostupných informací připravují na vojenskou akci proti Venezuele, stupňují agresivní rétoriku a zdá se, že už není cesty zpět. Venezuelská armáda proti té americké nebude mít žádnou šanci, pořád ale existuje možnost, že v případě vleklejšího konfliktu na Američany čeká scénář guerillového boje, stejně jako v Iráku nebo Afghánistánu. A zde už jsou šance daleko vyrovnanější.

před 2 hodinami

Humanitární pomoc na přechodu Rafáh

UNRWA: Do Gazy může dorazit 6000 humanitárních náklaďáků. Izrael je dovnitř nepustí, příměří navzdory

Izrael i nadále porušuje mezinárodní právo tím, že udržuje přísná omezení na dodávky humanitární pomoci do Gazy, kde populace kriticky postrádá jídlo a životně důležité zboží, a to s blížící se zimou. Uvedla to Natalie Boucly, zástupkyně generálního komisaře Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA), během nedávné návštěvy Bruselu. Podle ní je nezbytné, aby celý svět, včetně USA a Evropské unie, zvýšil tlak na izraelskou vládu.

před 2 hodinami

Jaroslav Tvrdí

Šlágr české fotbalové ligy plné diváckých nepříčetností. Tvrdík se za škody omluvil

Posledním zápasem 15. kola fotbalové Chance ligy, kterým se tak uzavřela první polovina základní části tuzemské nejvyšší fotbalové soutěže, jenž byl zároveň tím posledním před listopadovou reprezentační přestávkou, mezi Plzní a Slavií slibovalo mnohé a mnohého se skutečně fotbalovým fanouškům dostalo. Konečný výsledek 5:3 pro hostující Pražany sám o sobě vypovídá o tom, že se fanoušci opravdu nenudili, nicméně jak to někdy v bojích mezi velkými kluby u nás bývá, nebylo zde nouze o emoce. Kvůli slávistickým dýmovnicím byl krátce po zahájení zápasu duel přerušen a hráči museli na deset minut do kabin, na hrací ploše byl pak k vidění nejen tvrdý souboj a nejedna strkanice, v hledišti došlo ke zranění dvou osob a především ve slávistickém sektoru to pak po zápase vypadalo jako po bitvě. Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík už se tak nechal slyšet, že veškeré škody klub uhradí.

před 3 hodinami

Fotbal, ilustrační fotografie

Nepříjemnost pro fotbalovou reprezentaci. Proti Gibraltaru nebude moct tým počítat s Provodem

Jakoby toho česká fotbalová reprezentace neměla už tak k řešení málo. Jak známo, k ideálnímu rozpoložení má v současnosti hodně daleko. Před měsícem skončil kouč Ivan Hašek a plnohodnotná náhrada za něj je zatím v nedohlednu, výkonnostně na tom Češi nejsou kdovíjak a ani po jeho odvolání a nástupu dočasného stratéga Jaroslava Köstla se na tom nic nezměnilo, což ukázal čtvrteční přípravný zápas s fotbalovým trpaslíkem ze San Marina. Právě během tohoto utkání se navíc zranil záložník Lukáš Provod a nebude tak proto k dispozici do pondělního kvalifikačního duelu s Gibraltarem.

před 3 hodinami

sport

Česká fotbalová reprezentace v těžké depresi. San Marinu byla schopná dát jen jeden gól

Pokud měli čeští fotbaloví fanoušci pocit, že zvláště po nedávných trápeních se Saúdskou Arábií nebo s Faerskými ostrovy už být hůř nemůže, po čtvrtečním přátelském utkání se San Marinem – posledním týmem v žebříčku Mezinárodní fotbalové federace FIFA – poznali, že dno může být ještě hlouběji. Češi se totiž trápí dál i pod dočasným koučem Jaroslavem Köstlem, který národní tým převzal po nedávném vyhazovu Ivana Haška a trápí se takovým způsobem, že právě San Marinu byla schopna vstřelit jen jeden gól a mohla být ráda, že s tímto fotbalovým trpaslíkem neremizovala.

před 3 hodinami

Viktor Orbán

Orbánova tvrzení o vítězství na Trumpově summitu zakrývají rostoucí pochybnosti o jeho moci

Maďarský premiér Viktor Orbán, který čelí domácím politickým potížím, prohlásil po setkání s Donaldem Trumpem ve Washingtonu minulý týden triumf. Uvedl, že si zajistil časově neomezenou výjimku z amerických sankcí na dovoz ropy a zemního plynu z Ruska. Podle něj by tato dohoda ochránila Maďary před prudkým růstem cen energií před parlamentními volbami v příštím roce, čímž by zvýšil své šance na prodloužení své patnáctileté vlády.

Aktualizováno před 4 hodinami

Česko se loučí s kardinálem Dominikem Dukou Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Zazněly modlitby za Sněmovnu i dobré vztahy se Slovenskem. Česko se rozloučilo s Dominikem Dukou

V sobotu se v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě konalo poslední rozloučení s kardinálem Dominikem Dukou, emeritním pražským arcibiskupem, který zemřel 4. listopadu ve věku 82 let. Zádušní mše, která začala v 11 hodin, byla celebrována současným pražským arcibiskupem Janem Graubnerem. Obřad vedl papežský nuncius Jude Thaddeus Okolo, přičemž do liturgie se zapojili i přátelé a blízcí zesnulého.

před 5 hodinami

Únik plynu z poškozených plynovodů Nord Stream

Exploze, které roztrhly ruské plynovody, vyvolávají v Evropě rozkoly i po letech

Bylo to koncem září, kdy Baltské moře rozčeřily tlumené výbuchy a proud bublin. Exploze zasáhly dva plynovody Nord Stream, ruskou plynovou dálnici do Evropy, jen několik měsíců po zahájení plné invaze Moskvy na Ukrajinu. I po letech se otřesy z této noci šíří po celém kontinentu. Útok na tyto kontroverzní plynovody v roce 2022 okamžitě spustil mezinárodní pátrání, přičemž podezření padlo na Rusko a dokonce i Spojené státy musely popírat svou účast, píše CNN.

před 6 hodinami

Vlaky

Rusko stále častěji cílí na vlaky: Útoky na ukrajinskou železniční síť se zintenzivňují

Ukrajina zaznamenala od července trojnásobný nárůst útoků na svou železniční síť. Moskva se snaží zničit jeden z klíčových logistických systémů Kyjeva. Oleksii Kuleba, místopředseda vlády odpovědný za infrastrukturu, oznámil, že od začátku roku 2025 bylo zaznamenáno více než 800 útoků na železniční infrastrukturu, což způsobilo škody v celkové výši jedné miliardy dolarů.

před 8 hodinami

Lubomír Metnar

Jak se rodí vláda? Ministerské posty mají dostat Metnar a Zůna

Do čela Ministerstva vnitra se má postavit Lubomír Metnar (za hnutí ANO), bývalý policista a dřívější ministr obrany. Podle informací serveru Novinky zamíří na pozici ministra obrany jako nominant SPD generál ve výslužbě Jaromír Zůna. Ten se v minulosti ucházel o funkci náčelníka generálního štábu a působil také jako vojenský přidělenec v Číně.

před 9 hodinami

Zemřel Dominik Duka.

Česko se loučí s kardinálem Dominikem Dukou zádušní mší ve Svatovítské katedrále

V sobotu se v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě koná poslední rozloučení s kardinálem Dominikem Dukou, emeritním arcibiskupem pražským. Duka zemřel 4. listopadu ve věku 82 let. Zádušní mše, která začíná v 11 hodin, bude celebrována současným pražským arcibiskupem Janem Graubnerem. Vedle široké veřejnosti se obřadu účastní i řada významných osobností z veřejného života.

před 10 hodinami

Boris Pistorius, ministr obrany Německa

Evropští ministři obrany v Berlíně slíbili Ukrajině dlouhodobou podporu

Přední evropští představitelé obrany využili setkání v Berlíně v pátek 14. listopadu 2025 k vyslání jednotného signálu podpory Ukrajině. Hlavními body jednání byly závazek k neomezené podpoře Kyjeva, narůstající hybridní hrozby proti Evropě a odhodlání nejsilnějších vojenských mocností kontinentu převzít větší zodpovědnost za vlastní bezpečnost, zatímco válka vstupuje do další náročné zimy.

před 11 hodinami

Prezident Trump

BBC odmítla vyplatit odškodné. Trump zahájil právní kroky

Prezident Spojených států Donald Trump ohlásil, že zahájí právní kroky proti britské veřejnoprávní televizi BBC. Důvodem je způsob, jakým byl sestříhán jeho projev pro dokumentární pořad Panorama. Jeho rozhodnutí přichází poté, co se stanice omluvila, ale odmítla mu vyplatit finanční kompenzaci.

před 13 hodinami

včera

Jejich Veličenstva jsou vyfocena v Trůnním sále v Buckinghamském paláci.

Karel III. má 77. narozeniny. Krátce po zásadním rozhodnutí o bratrovi

Velká Británie je jako monarchie zemí některých zvláštních zvyků a dnešek je toho důkazem. Na den přesně před 77 lety se narodil současný král Karel III., ale jeho narozeniny už se letos slavily. Až dlouho po oslavě musel panovník učinit jedno zcela zásadní personální rozhodnutí. 

včera

včera

včera

Dálniční známky v lednu zdraží. Možná naposledy, naznačují strany příští vlády

Je to jen několik dní, co ministerstvo dopravy oznámilo ceny dálničních známek pro příští rok. Potvrdilo tak, že se kvůli rozšíření dálniční sítě a růstu spotřebitelských cen opět zvýší. Možná to bude naposledy. Podle dostupných informací totiž v řadách koalice ANO, SPD a Motoristů panuje shoda na zrušení valorizace u dálničních kuponů. 

