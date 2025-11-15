Trump couvá. Kvůli rostoucím cenám ruší některá cla

Americký prezident Donald Trump podepsal výkonné nařízení, které osvobozuje řadu potravinářských výrobků, včetně kávy, banánů a hovězího masa, od jeho plošných dovozních cel. K tomuto kroku došlo v době, kdy jeho administrativa čelí stále většímu tlaku kvůli rostoucím cenám. Ačkoli prezident dříve obavy z vysokých životních nákladů zlehčoval, zaměřil se na tuto problematiku po neuspokojivém výsledku Republikánské strany v nedávných volbách.
Bílý dům zveřejnil seznam desítek výrobků, které jsou nově vyjmuty z cel. Rozsah zboží je široký, sahá od avokáda a rajčat až po kokosové ořechy a mango. Administrativa v pátek uvedla, že tyto komodity nelze ve Spojených státech vyrobit v dostatečném množství, a proto na ně nebude uvaleno clo.
Prezident Trump dlouhodobě tvrdil, že jeho cla – základních 10 % na dovozy ze všech zemí, s dodatečnými poplatky pro mnohé obchodní partnery – nepovedou ke zvýšení cen pro americké spotřebitele. Naopak obhajoval, že cla jsou nezbytná ke snížení obchodního deficitu a k ochraně Spojených států před „podvodníky“ a „plundrováním“ ze zahraničí.
Rostoucí náklady na potraviny a prudce stoupající cena hovězího masa se staly pro Trumpa politickým problémem. Minulý týden dokonce vyzval k vyšetřování masného průmyslu, kde obvinil společnosti z „nezákonné tajné dohody, fixování cen a manipulace s cenami“. Pokoušel se získat podporu pro cla nabízením šeků na slevu z cla ve výši 2 000 dolarů Američanům.
Nyní oznámené výjimky odrážejí obrat v politice Trumpovy administrativy, jelikož Bílý dům usiluje o snížení cen zmírněním cel na některé základní potraviny. Prezident Trump v pátek pro novináře uvedl, že se rozhodnutí týká produktů, které se v USA nevyrábějí, „takže tam není žádná ochrana našich průmyslových odvětví nebo našich potravinářských výrobků“. Vyjádřil se, že další podobná zmírnění politiky již nebudou zapotřebí.
Ekonomové opakovaně varovali, že společnosti budou náklady na cla přenášet na zákazníky ve formě vyšších cen. Ačkoli inflace v září zůstala mírnější, než mnozí analytici očekávali, ceny většiny sledovaných položek rostly, přičemž náklady na potraviny vzrostly oproti loňskému roku o 2,7 %.
Nová celní osvobození pro potravinářské výrobky vstoupila v platnost zpětně o půlnoci ve čtvrtek 13. listopadu. V rámci snahy o řešení cen potravin Trumpova administrativa navíc oznámila, že dovozní cla na kávu a banány budou snížena v rámci obchodních dohod se čtyřmi latinskoamerickými zeměmi. Prezident Trump i ministr financí Scott Bessent se tento týden zavázali snížit ceny kávy v USA o 20 % v letošním roce.
Bílý dům zveřejnil seznam více než 100 produktů, které již nepodléhají clům. Mezi ně patří například: Káva, kakao, černý a zelený čaj. Hovězí maso, včetně vysoce kvalitních řezů, mražených položek a soleného či uzeného masa. Ovoce, včetně acai, avokáda, banánů, kokosových ořechů, guavy, limetek, pomerančů, manga, plantainů, ananasu, různých paprik a rajčat.
Koření, jako je nové koření, bobkový list, kardamom, skořice, hřebíček, kmín, kari, kopr, fenykl, zázvor, muškátový květ, muškátový oříšek, oregano, paprika, šafrán a kurkuma. Ořechy, obiloviny, kořeny a semena, například ječmen, para ořechy, kapary, kešu, kaštany, makadamové ořechy, miso, palmová srdce, piniové oříšky, mák, tapioka, taro a vodní kaštany.
Je to jen několik dní, co ministerstvo dopravy oznámilo ceny dálničních známek pro příští rok. Potvrdilo tak, že se kvůli rozšíření dálniční sítě a růstu spotřebitelských cen opět zvýší. Možná to bude naposledy. Podle dostupných informací totiž v řadách koalice ANO, SPD a Motoristů panuje shoda na zrušení valorizace u dálničních kuponů.
Zdroj: Jan Hrabě