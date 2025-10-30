Trump po schůzce se Si Ťin-pchingem hlásí průlom. Dohoda má uklidnit světové trhy

30. října 2025 11:08

Donald Trump
Donald Trump

Americký prezident Donald Trump po setkání s čínským vládcem Si Ťin-pchingem oznámil, že Spojené státy a Čína dosáhly dohody o zrušení či odkladu čínských omezení vývozu vzácných zemin. Tento krok má podle něj uklidnit napětí na globálních trzích a zajistit stabilní dodávky klíčových surovin pro technologický a obranný průmysl. Dohoda působí jako významný posun po měsících obchodních sporů, které ohrožovaly světové dodavatelské řetězce a vyvolávaly obavy z nové obchodní války.

„Všechny otázky týkající se vzácných zemin byly vyřešeny – a to pro celý svět,“ uvedl Trump na palubě letounu Air Force One po setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem na vojenské základně v Jižní Koreji. „Tato překážka zmizela. Doufám, že pojem ‚krize vzácných zemin‘ teď na nějakou dobu zmizí z našeho slovníku,“ doplnil americký prezident podle listu New York Times.

Podle amerického obchodního zástupce Jamiesona Greera Čína neuloží kontroly na vývoz kritických minerálů, které měla původně vstoupit v platnost začátkem příštího roku. Není ale jasné, zda budou všechna omezení skutečně zrušena. Informovala o tom americká stanice CNN.

Čína má téměř monopolní postavení na světovém trhu s těmito materiály, nezbytnými pro výrobu polovodičů, elektromobilů i obranných systémů. Peking tento měsíc zpřísnil exportní pravidla v reakci na americké kontroly vývozu technologií, což vyvolalo napětí a obavy z narušení klíčových dodavatelských řetězců.

Trump zároveň oznámil, že sníží o polovinu dvacetiprocentní cla, která Spojené státy uvalily na čínské zboží, aby tlačily na Peking v otázce boje proti vývozu chemikálií pro výrobu fentanylu. Nová úroveň cel má klesnout zhruba ze 57 % na 47 %. Trump prohlásil, že „Čína v této věci podnikne nové kroky“ a že dohoda se „brzy formálně podepíše“.

Americký prezident setkání s čínským vůdcem označil za „velmi produktivní“ a dodal, že obě země se „shodly téměř na všem“. Dohoda má být podle něj ročně obnovována a upravována, což by mělo zajistit flexibilitu a prostor pro další vyjednávání.

Zatímco Trump mluvil o „kompletním vyřešení problému“, čínská vláda ve svém shrnutí jednání použila opatrnější tón. Uvedla, že Si vyzval obě strany, aby se vyvarovaly „začarovaného kruhu odvetných opatření“ a soustředily se na stabilitu obchodních vztahů.

Prezident také uvedl, že neměl čas na setkání se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem, ale plánuje se do Asie vrátit v dubnu, kdy se má znovu sejít se Si Ťin-pchingem. „Bylo by neuctivé vůči významu schůzky se Si, kdybych během této cesty mluvil s Kimem,“ řekl novinářům.

Oznámení o uvolnění napětí v obchodních vztazích s Čínou přivítaly asijské i americké trhy – akcie výrobců čipů a elektromobilů po zprávě vzrostly. Analytici ale upozorňují, že Trumpova strategie kombinující obchodní vstřícnost s tvrdou vojenskou rétorikou zvyšuje nepředvídatelnost americké politiky a může komplikovat pozici USA vůči spojencům i konkurentům.

Navzdory optimistickým vyjádřením tak zůstává otázkou, zda nová „dohoda o stabilitě“ mezi Washingtonem a Pekingem skutečně vydrží déle než několik měsíců, a zda Trumpova snaha o rychlá diplomatická vítězství nepřinese spíše další zmatek v už tak napjaté geopolitické rovnováze.

Trump nařídil armádě spustit jaderné testy. Poprvé od roku 1992

