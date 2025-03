Přepis Trumpova projevu: Udělal jsem, podepsal jsem, zavedl jsem. Po šesti týdnech v úřadu se pokládá za nejlepšího prezidenta v historii

O vítězství ve volbách

Před šesti týdny jsem stál pod kopulí tohoto Kapitolu a prohlásil, že nastává zlatý věk Ameriky. Od té chvíle se nejedná o nic jiného než o rychlou a neúnavnou akci, která má nastolit největší a nejúspěšnější éru v dějinách naší země. Za 43 dní jsme dosáhli více než většina administrativ za čtyři nebo osm let – a to jsme teprve na začátku. Děkuji vám.

Dnes večer se vracím do této sněmovny, abych oznámil, že Amerika opět získala dynamiku. Náš duch je zpět. Naše hrdost je zpět. Naše sebedůvěra je zpět. A americký sen je na vzestupu – větší a lepší než kdykoli předtím. Americký sen je nezastavitelný a naše země je na pokraji návratu, jaký svět ještě nezažil a možná už ani nezažije. Nikdy nic takového nebylo.

Prezidentské volby z 5. listopadu byly mandátem, jaký tu nebyl po mnoho desetiletí. Zvítězili jsme ve všech sedmi rozhodujících státech, což nám zajistilo vítězství ve Sboru volitelů o 312 hlasů.

…

Děkuji. Za posledních šest týdnů jsem podepsal téměř 100 exekutivních příkazů a přijal více než 400 exekutivních opatření, což je rekord, který má obnovit zdravý rozum, bezpečnost, optimismus a bohatství v celé naší nádherné zemi. Lidé mě zvolili, abych dělal svou práci, a já ji dělám.

Výjimečný stav na jižní hranici

Během několika hodin po složení přísahy jsem vyhlásil stav nouze na naší jižní hranici. A nasadil jsem americkou armádu a pohraniční hlídky, aby odrazily invazi do naší země. A jakou práci odvedli. Výsledkem je, že nelegální překročení hranic bylo minulý měsíc zdaleka nejnižší, jaké kdy bylo zaznamenáno.

Slyšeli má slova a rozhodli se nepřijít. Je to tak mnohem snazší. Pro srovnání, za Joea Bidena, nejhoršího prezidenta v americké historii, docházelo ke statisícům nelegálních přechodů měsíčně a prakticky všichni, včetně vrahů, drogových dealerů, členů gangů a lidí z psychiatrických léčeben a blázinců, byli do naší země propuštěni. Kdo by to chtěl dělat?

Proti „woke“ politice

Ukončili jsme tyranii takzvané politiky rozmanitosti, rovnosti a inkluze v celé federální vládě. A skutečně i v soukromém sektoru a naší armádě. A naše země už nebude woke. Věříme, že ať už jste lékař, účetní, právník nebo letecký dispečer, měli byste být přijímáni a povyšováni na základě dovedností a schopností, nikoliv na základě rasy nebo pohlaví. Velmi důležité. Měli byste být přijímáni na základě zásluh. A Nejvyšší soud nám to svým odvážným a velmi silným rozhodnutím umožnil. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám.

Odstranili jsme z našich veřejných škol jed kritické rasové teorie a podepsal jsem nařízení, podle něhož je oficiální politikou vlády Spojených států, že existují pouze dvě pohlaví: mužské a ženské. Podepsal jsem také nařízení, které zakazuje mužům hrát ženské sporty.

…

A pokud chcete opravdu vidět čísla, stačí se podívat na to, co se stalo v ženském boxu, vzpírání, atletice, plavání nebo cyklistice, kde muž nedávno dokončil dálkový závod o pět hodin a 14 minut před ženou a vytvořil tak nový rekord o pět hodin – překonal rekord o pět hodin. Je to ponižující pro ženy a je to velmi špatné pro naši zemi. Nehodláme se s tím dále smiřovat.

Dík Elonu Muskovi

Abychom dále bojovali s inflací, nejenže snížíme náklady na energii, ale ukončíme i flagrantní plýtvání penězi daňových poplatníků. A za tímto účelem jsem vytvořil zcela nové Oddělení pro efektivitu státní správy. DOGE. Možná jste o něm už slyšeli. Možná. V jeho čele stojí Elon Musk, který je dnes večer na galerii.

Děkuji, Elone. Pracuje velmi tvrdě. Tohle nepotřeboval. Nepotřeboval to. Moc vám děkujeme, vážíme si toho. Všichni tady – i tato strana to oceňuje, věřím. Jen si to nechtějí přiznat. Jen si poslechněte některé z těch otřesných plýtvání, které jsme už identifikovali.

22 miliard dolarů z H.H.S. na zajištění bezplatného bydlení a aut pro nelegální cizince. 45 milionů dolarů na stipendia pro diverzitu, rovnost a inkluzi v Barmě. 40 milionů dolarů na zlepšení sociálního a ekonomického začlenění usedlých migrantů. Nikdo neví, co to je. 8 milionů dolarů na podporu L.G.B.T.Q.I.+ v africkém státě Lesotho, o kterém nikdo nikdy neslyšel.

60 milionů dolarů na posílení postavení původních obyvatel a Afrokaribů ve Střední Americe – 60 milionů dolarů. 8 milionů dolarů na to, aby se myši staly transsexuály – to je skutečné. 32 milionů dolarů na levicovou propagandistickou operaci v Moldavsku. 10 milionů dolarů na mužskou obřízku v Mosambiku. 20 milionů dolarů na arabskou „Sezamovou ulici“ na Blízkém východě. Je to program. 20 milionů dolarů na program.

1,9 miliardy dolarů pro nedávno vytvořený výbor pro dekarbonizaci domácností, v jehož čele – a my víme, že se na tom podílí – jen na poslední chvíli peníze předala žena jménem Stacey Abramsová. Slyšeli jste o ní někdy?

Poradenská smlouva za 3,5 milionu dolarů na okázalý monitoring ryb. 1,5 milionu dolarů na důvěru voličů v Libérii; 14 milionů dolarů na sociální soudržnost v Mali; 59 milionů dolarů na hotelové pokoje pro nelegální cizince v New Yorku. Je to developer. Daří se mu velmi dobře. 250 000 dolarů na zvýšení veganských místních inovací v oblasti klimatu v Zambii. 42 milionů dolarů na sociální změny a změny chování v Ugandě.

14 milionů dolarů na zlepšení veřejných zakázek v Srbsku. 47 milionů dolarů na zlepšení výsledků vzdělávání v Asii. Asie si v oblasti vzdělávání vede velmi dobře. Víte, co děláme – sami bychom to mohli využít. A 101 milionů dolarů na zakázky ministerstva školství na rozvojové projekty – nejvíce, co kdy bylo vyplaceno, nic podobného ani neexistuje.

Celní politika

Je to velmi nespravedlivé. Indie nám účtuje cla na automobily vyšší než 100 %. Průměrné čínské clo na naše výrobky je dvakrát vyšší než to, které jim účtujeme my. A průměrné clo Jižní Koreje je čtyřikrát vyšší. Přemýšlejte o tom. Čtyřikrát vyšší. Přitom Jižní Koreji poskytujeme tak velkou vojenskou a jinou pomoc. Ale to se děje. Děje se to ze strany přátel i nepřátel.

Tento systém není vůči Spojeným státům spravedlivý a nikdy nebyl, a tak 2. dubna – chtěl jsem, aby to bylo 1. dubna, ale nechtěl jsem, aby mě někdo obvinil z aprílového žertování – není to – je to jen jeden den, který nás stojí spoustu peněz. Ale uděláme to v dubnu. Jsem velmi pověrčivý člověk. Druhého dubna začnou platit reciproční cla, a cokoli nám zaclí, jiné země, my zaclíme jim. To je reciproční, tam a zpět.

Cokoli oni zdaní nám, my zdaníme jim. Pokud oni zavedou nepeněžní cla, aby nás nepustili na svůj trh, my zavedeme nepeněžní bariéry, abychom je nepustili na náš trh. Toho je také hodně. Oni nás na svůj trh ani nepustí. Přijmeme biliony a biliony dolarů a vytvoříme pracovní místa, jaká jsme nikdy předtím neviděli. Udělal jsem to s Čínou a udělal jsem to i s ostatními a Bidenova administrativa s tím nedokázala nic udělat, protože to bylo tolik peněz, že s tím nedokázala nic udělat. Po desetiletí nás okrádaly téměř všechny země na světě a my to už nedopustíme.

V posledních třech měsících se hodně mluvilo o Mexiku a Kanadě. S oběma však máme velmi vysoké schodky. Ještě důležitější však je, že umožnily, aby se do naší země dostal fentanyl v dosud nevídané míře, který zabil stovky tisíc našich občanů a mnoho velmi mladých, krásných lidí a zničil rodiny. Něco takového ještě nikdo nezažil. Ve skutečnosti dostávají dotace ve výši stovek miliard dolarů. Platíme Kanadě a Mexiku dotace ve výši stovek miliard dolarů. A to už Spojené státy dělat nebudou. Už to nebudeme dělat.

…

A také jsem zavedl 25procentní clo na zahraniční hliník, měď, dřevo a ocel, protože pokud nebudeme mít, jako příklad, ocel a spoustu dalších věcí, nebudeme mít armádu a upřímně řečeno nebudeme mít – prostě nebudeme mít zemi moc dlouho. Dnes je zde hrdý americký ocelář. Fantastický člověk. Jeff Denard z Decaturu ve státě Alabama. Pracuje ve stejné ocelárně už 27 let, což mu umožnilo sloužit jako kapitán místního dobrovolného hasičského sboru.

Opět o migraci

Děkuji vám. Joe Biden nejenže otevřel naše hranice, ale převezl přes ně ilegální přistěhovalce, aby zahltili naše školy, nemocnice a obce po celé zemi. Celá města jako Aurora v Coloradu a Springfield v Ohiu se prohnula pod tíhou okupace migranty a korupce, jakou ještě nikdo neviděl. Krásná města byla zničena.

Nyní, přesně jak jsem slíbil ve svém inauguračním projevu, dosahujeme velkého osvobození Ameriky. Ale je tu ještě – je tu ještě mnoho práce, kterou je třeba udělat. Dnes večer je tu žena, kterou jsem poznal, Alexis Nungarayová z Houstonu, úžasná žena. Loni šla Alexisina dvanáctiletá dcera, její drahá Jocelyn, do nedalekého obchodu se smíšeným zbožím. Byla unesena, svázána, dvě hodiny napadána pod mostem a strašlivě zavražděna. Zatčeni a obviněni z tohoto ohavného zločinu jsou dvě ilegální cizí zrůdy z Venezuely, které minulá administrativa pustila do Ameriky přes své směšné otevřené hranice.

Smrt této krásné dvanáctileté dívky a utrpení její matky a rodiny velmi zasáhly celý náš národ. Alexis, slíbil jsem, že na tvou dceru budeme vždy pamatovat, jsi úžasná dcera, a dnes v noci jsem podepsal příkaz, kterým jsem dodržel své slovo. O Jocelyn jsem se dozvěděla jednu věc: měla moc ráda zvířata, milovala přírodu.

Naproti Galvestonskému zálivu, kde Jocelyn v Houstonu žila, se nachází nádherná Národní přírodní rezervace, nedotčené, klidné útočiště o rozloze 34 000 akrů pro všechny boží tvory na okraji Amerického zálivu. Alexis, před chvílí jsem tuto refugii oficiálně přejmenoval na láskyplnou památku tvé krásné dcery Jocelyn. Takže, pane viceprezidente, kdybyste mohl, mohu požádat o rozkaz?

…

Kartely vedou v Americe válku a je načase, aby Amerika vedla válku proti kartelům, což také činíme.

Před pěti dny nám mexické úřady kvůli naší celní politice, kterou na ně uvalujeme, považte, vydaly 29 největších vůdců kartelů v jejich zemi. To se ještě nikdy nestalo. Chtějí nám udělat radost. Vůbec poprvé. Ale potřebujeme, aby Mexiko a Kanada udělaly mnohem víc, než udělaly, a musí zastavit fentanyl a drogy, které se do USA dostávají.

Další kolo proti „woke ideologii“

Příslušníci našich služeb nebudou aktivisté a ideologové, budou to bojovníci a válečníci, budou bojovat za naši zemi a Pete, gratulujeme. Ministr obrany. Gratuluji.

A není to žádný velký fanda hnutí woke, to vám můžu říct. Znám ho dobře. S potěšením mohu oznámit, že v lednu měla americká armáda nejlepší náborový měsíc za posledních 15 let. A že všechny ozbrojené složky mají jedny z nejlepších náborových výsledků v historii našich služeb. To je rozdíl.

A víte, že ještě před několika měsíci byly výsledky přesně opačné? Nemohli jsme nikde verbovat, nemohli jsme verbovat. Nyní máme nejlepší výsledky – přesně takové, jaké jsme kdy měli. Jaký to obrovský obrat. Je to opravdu krásné vidět. Lidé mají naši zemi opět rádi, to je velmi jednoduché. Milují naši zemi a znovu se jim líbí být v naší armádě. Takže je to skvělá věc a moc vám děkuji. Skvělá práce. Děkuji vám.

O „národní bezpečnosti“

Chceme být chráněni a budeme chránit naše občany jako nikdy předtím. Abychom posílili naši obrannou průmyslovou základnu, hodláme také vzkřísit americký loďařský průmysl, včetně stavby komerčních a vojenských lodí. A za tímto účelem dnes večer oznamuji, že v Bílém domě vytvoříme nový úřad pro stavbu lodí, který nabídne zvláštní daňové pobídky, aby se tento průmysl vrátil domů do Ameriky, kam patří. Využili jsme ho k výrobě tolika lodí. Už jich moc nevyrábíme, ale budeme je vyrábět velmi rychle a velmi brzy. Bude to mít obrovský dopad.

Abychom dále posílili naši národní bezpečnost, bude moje administrativa rekultivovat Panamský průplav, a už jsme s tím začali. Právě dnes jedna velká americká společnost oznámila, že kupuje oba přístavy kolem Panamského průplavu a spoustu dalších věcí, které mají co do činění s Panamským průplavem a několika dalšími kanály. Panamský průplav postavili Američané pro Američany, ne pro ostatní. Ale ostatní by ho mohli využívat.

Byl však vybudován za obrovské náklady americké krve a pokladů. Při stavbě Panamského průplavu zemřelo 38 000 dělníků. Zemřeli na malárii, hadí uštknutí a komáry. Nebylo to příjemné místo pro práci. Velmi dobře jim zaplatili, aby tam šli s vědomím, že existuje 25procentní šance, že zemřou. Byl to také nejdražší projekt, který byl kdy v historii naší země postaven, pokud ho srovnáme s dnešními náklady. Carterova administrativa ho darovala za 1 dolar, ale tato dohoda byla velmi tvrdě porušena. Nedali jsme ho Číně, dali jsme ho Panamě a bereme si ho zpět.

…

A dnes večer mám také vzkaz pro neuvěřitelné obyvatele Grónska. Důrazně podporujeme vaše právo rozhodovat o vlastní budoucnosti. A pokud se tak rozhodnete, vítáme vás ve Spojených státech amerických. Grónsko potřebujeme pro národní, a dokonce i mezinárodní bezpečnost. A spolupracujeme se všemi zúčastněnými, abychom se ho pokusili získat. Ale skutečně ho potřebujeme pro mezinárodní světovou bezpečnost. A myslím, že ho získáme – ať tak či onak, získáme ho. Zajistíme vám bezpečí. Uděláme vás bohatými. A společně vyneseme Grónsko do výšin, o jakých jste si dosud nemysleli, že jsou možné. Je to velmi malý počet obyvatel, ale velmi, velmi velký kus země a velmi, velmi důležitý pro vojenskou bezpečnost.

Amerika opět stojí pevně proti silám radikálního islámského terorismu. Před třemi a půl lety zabili teroristé ISIS 13 příslušníků americké armády a nespočet dalších lidí při bombovém útoku na Abbey Gate během katastrofálního a nekompetentního stahování z Afghánistánu. Ne že by se stahovali, šlo o způsob, jakým se stahovali. Možná nejtrapnější okamžik v dějinách naší země.

Dnes večer vám s potěšením oznamuji, že jsme právě zadrželi hlavního teroristu odpovědného za toto zvěrstvo a že je právě na cestě sem, aby čelil rychlému meči americké spravedlnosti. A chci poděkovat zejména pákistánské vládě za pomoc při zatčení této zrůdy. Byl to velmi významný den pro těch 13 rodin, které jsem vlastně velmi dobře poznal, většinu z nich, jejichž děti byly zavražděny a mnoho lidí, kteří byli tak těžce – více než 42 lidí – tak těžce zraněni v ten osudný den v Afghánistánu. To byl strašný den. Prokázala se taková neschopnost – že když Putin viděl, co se stalo, tak si asi řekl: „Páni, možná je to moje šance.“ Tohle je pro mě šance. Tak špatné to bylo. Nikdy se to nemělo stát. Hrozně nekompetentní lidé.

Zelenskému „odpustil“

Neúnavně také pracuji na ukončení divokého konfliktu na Ukrajině. V tomto strašlivém a brutálním konfliktu, který nemá konce, byly zbytečně zabity nebo zraněny miliony Ukrajinců a Rusů. Spojené státy poslaly stovky miliard dolarů na podporu obrany Ukrajiny bez jakéhokoli zajištění, bez ničeho.

Chcete, aby to pokračovalo dalších pět let? Ano? Řekli byste. Pocahontas říká ano. 2 000 lidí je zabíjeno každý týden – více než to. Jsou to ruští mladí lidé, jsou to ukrajinští mladí lidé. Nejsou to Američané, ale chci, aby to přestalo. Mezitím Evropa bohužel utratila víc peněz za nákup ruské ropy a plynu, než kolik utratila za obranu Ukrajiny, a to zdaleka nejvíc.

Přemýšlejte o tom. Utratily víc za nákup ruské ropy a plynu než za obranu. My jsme utratili možná 350 miliard dolarů, jako když bereme dítěti bonbony. To se stalo. A oni utratili 100 miliard dolarů. Jaký je to rozdíl. A to nás od sebe dělí oceán, zatímco je ne. Ale my s nimi vycházíme velmi dobře a děje se spousta dobrých věcí. Biden schválil v tomto boji více peněz, než Evropa utratila, a to o miliardy a miliardy dolarů. Těžko uvěřit, že by to někdy nezastavili. No tak, pojďme se vyrovnat. Musíte se nám vyrovnat. To se nestalo. Dnes jsem dostal důležitý dopis od ukrajinského prezidenta Zelenského. V dopise se píše: „Ukrajina je připravena co nejdříve zasednout k jednacímu stolu, aby se přiblížila trvalému míru“.

„Nikdo si nepřeje mír více než Ukrajinci,“ uvedl. „Já i můj tým jsme připraveni pracovat pod silným vedením prezidenta Trumpa na dosažení trvalého míru. ... Skutečně si vážíme toho, kolik toho Amerika udělala pro pomoc Ukrajině, zachování její suverenity a nezávislosti. ... Pokud jde o dohodu o nerostných surovinách a bezpečnosti, Ukrajina je připravena ji kdykoli podepsat.“

To se vám hodí. Oceňuji, že tento dopis poslal. Dostal jsem ho teprve před chvílí. Současně jsme vedli vážná jednání s Ruskem. Pak jsem dostal silné signály, že jsou připraveni na mír. Nebylo by to krásné? Nebylo by to krásné?

Chce jít až za Mars

Nyní nastal náš čas, abychom se chopili spravedlivé věci americké svobody. A je řada na nás, abychom vzali osud Ameriky do vlastních rukou a zahájili nejnapínavější dny v dějinách naší země. Bude to naše nejsvětlejší éra; s Boží pomocí během příštích čtyř let povedeme tento národ ještě výš a vytvoříme nejsvobodnější, nejvyspělejší, nejdynamičtější a nejdominantnější civilizaci, jaká kdy na této Zemi existovala.

Vytvoříme nejvyšší kvalitu života, vybudujeme nejbezpečnější a nejbohatší a nejzdravější a nejživotaschopnější společenství na celém světě. Budeme dobývat rozsáhlé hranice vědy a povedeme lidstvo do vesmíru a vztyčíme americkou vlajku na planetě Mars a ještě mnohem dál. A díky tomu všemu znovu objevíme nezastavitelnou sílu amerického ducha a obnovíme neomezený příslib amerického snu. Každý den povstaneme a budeme bojovat, bojovat, bojovat za zemi, ve kterou naši občané věří, a za zemi, kterou si naši lidé zaslouží.

Moji milí Američané, připravte se na neuvěřitelnou budoucnost, protože zlatý věk Ameriky teprve začíná. Bude to něco, co tu ještě nebylo. Děkuji vám, Bůh vám žehnej a Bůh žehnej Americe.