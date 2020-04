Američtí žalobci: Rusko i Katar uplácely při volbách pořadatelství fotbalových MS

Na začátek připomeňme, že Rusko pořadatelství mistrovství světa roku 2018 získalo tehdy, když ve volbě porazilo hned dvě společná pořadatelství, jednak to Nizozemska s Belgií a jednak také Portugalska se Španělskem. Vedle toho tehdy kandidovala i Anglie. Co se týče Kataru, tak v závěrečném hlasování porazilo nečekaně USA a získalo to tedy pořadatelství fotbalového MS 2022.

Od počátku kolem těchto voleb provázely spekulace o tom, že se jednalo o uplacené volby, až nyní se tyto spekulace staly důvodem, proč věc řešit u soudu. Newyorští žalobci totiž zveřejnili detaily o zaslání úplatků do kapes pěti předním funkcionářům FIFA před hlasováním. Těmi pěti funkcionáři jsounásledující lidé: bývalý šéf jihoamerické konfederace CONMEBOL Nicolás Leoz, tehdejší předseda Argentinské fotbalové asociace a místopředseda FIFA Julio Grondon či bývalé prezident brazilské federace Rirad Teixeira. Všichni tři měli svými hlasy za peníze podpořit ve volbě Katar.

Pro Rusko a jeho pořadatelství fotbalového MS 2018 pak měl hlasovat tehdejší šéf fotbalové konfederace Severní a Střední Ameriky CONCACAF Jack Werner, jenž si tak za to měl přijít na pět milionů dolarů. Jak jinak než za peníze měl pro Rusko zvednout ruku i dlouholetý člen výkonného výboru FIFA Rafael Salguero z Guatemaly. Ten byl mimochodem už loni za úplatkářství potrestán sedmiletým zákazem činnosti a to poté, co již v roce 2016 přiznal, že bral úplatek při oné volbě pořadatele fotbalového MS 2018. V jeho případě se pak peněz navíc ani nedočkal.

Korumpovat se mělo podle amerických žalobců i v případě americké televizní stanice FOX, která za úplatu měla získat práva na vysílání světových šampionátů 2018 a 2022.

"Kšeftaření a úplatkářství byly v mezinárodním fotbale hluboce zakořeněny a staly se běžnými praktikami. Obžalovaní a jejich kumpáni korumpovali vedení mezinárodního fotbalu úplatky a ilegálními provizemi a byli zapojeni do kriminálních podvodných schémat, která výrazně poškozovala celý fotbal," uvedl k nejnovějším důkazům William F. Sweeney jr., výkonný ředitel FBI v New Yorku.

Výše zmiňovaní funkcionáři FIFA byly už delší dobu známí svými úplatkářskými praktikami. Třeba Leoz zemřel loni v domácím vězení ve své rodné Paraguayi. Teixeira zase pro změnu dostal doživotní zákaz působení ve fotbale, když byl usvědčen z braní úplatků za marketingová práva fotbalových soutěží mezi lety 2006 a 2012.

Za Rusko se k americké žalobě vyjádřil i Putinův mluvčí Peskov. Podle Rusů jde jen o názor právníků

S nově předloženými důkazy ze strany amerických právníků pak pochopitelně Rusové neztotožňují a obvinění odmítá. „Je to jen názor právníků. Opakovaně jsme uvedli, že naše kandidatura byla transparentní. Už jsme zodpověděli všechny otázky. Jak vyšetřovací komise FIFA, tak médií. Předali jsme všechny potřebné dokumenty. Nemáme co dodat a nebudeme reagovat na pokusy vrhající stín na naši kandidaturu,“ nechal se slyšet Alexej Sorokin, ředitel organizačního výboru MS.

"Čteme zprávy médií. Nechápeme, co mají znamenat. Rusko získalo právo pořádat světový šampionát naprosto legálně. V žádném případě nebylo spojeno s úplatky. To odmítáme. Rusko hostilo nejlepší mistrovství v dějinách, na což jsme hrdí," řekl k tomu mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov.

Připomeňme, že se celý skandál táhne se světovým fotbalem už od roku 2010, kdy se obě tyto kontroverzní volby konaly. Trvalo to však dalších pět let, než se policie odhodlala k zátahu na hotel v Curychu proti vysokým představitelům FIFA. Právě tehdy americké ministerstvo spravdelnosti poprvé veřejnosti odkrylo, jak to bylo s korupci v nejvyšších patrech FIFA.

Kauza tehdy stála post šéfa FIFA Seppa Blattera. Dodejme, že ze 42 obžalovaných bylo dosud 26 uznáno vinnými.